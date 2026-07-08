Θεσσαλονίκη: Σκύλος δάγκωσε 59χρονο στη Νέα Παραλία – Συνελήφθη ο 49χρονος κηδεμόνας του

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Σκύλος δάγκωσε 59χρονο άνδρα στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης και χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο της πόλης για τις πρώτες βοήθειες.
Ο 49χρονος κηδεμόνας του σκύλου συνελήφθη από αστυνομικούς του Aστυνομικού Tμήματος Λευκού Πύργου για σωματική βλάβη από αμέλεια και παράβαση της Νομοθεσίας περί ζώων.
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