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ΚΟΣΜΟΣ

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08.07.2026 10:23

Λίμνη Κόμο: Πρόστιμα έως 200 ευρώ σε όσους κυκλοφορούν με μαγιό σε χωριό της περιοχής

08.07.2026 10:23
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Τέλος στους τουρίστες που κυκλοφορούν με μαγιό ή χωρίς μπλούζα βάζει η Βαρένα, το γραφικό χωριό στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας, επιβάλλοντας τσουχτερά πρόστιμα που αγγίζουν έως και τα 200 ευρώ.

Με στόχο την αντιμετώπιση του υπερτουρισμού και τη διαφύλαξη της ποιότητας ζωής των 650 μόνιμων κατοίκων της, η δημοτική αρχή της Βαρένας θεσπίζει αυστηρούς κανόνες για τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες που κατακλύζουν την περιοχή κάθε χρόνο.

Οι νέοι κανόνες για τους τουρίστες

Τα νέα μέτρα, τα οποία εφαρμόζονται ήδη με τη θετική αποδοχή της τοπικής κοινωνίας, περιλαμβάνουν:

  • Ενδυματολογικός κώδικας: Η κυκλοφορία με μαγιό ή χωρίς μπλούζα επιτρέπεται αποκλειστικά στις παραλίες της λίμνης και στις βόλτες με σκάφος. Οι παραβάτες που κυκλοφορούν χωρίς την κατάλληλη ενδυμασία στο χωριό, σε καταστήματα, εστιατόρια ή εκκλησίες αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 50 έως 200 ευρώ.
  • Περιορισμός στα γκρουπ: Τα οργανωμένα γκρουπ τουριστών περιορίζονται πλέον στα 25 άτομα, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός στα στενά, πλακόστρωτα σοκάκια.
  • Απαγόρευση μεγαφώνων: Απαγορεύεται η χρήση μεγαφώνων από τους ξεναγούς για τη διατήρηση της ηρεμίας.

Ο δήμαρχος της περιοχής, Μάουρο Μαντσόνι, ξεκαθάρισε ότι η ποιότητα ζωής των κατοίκων δεν μπορεί να θυσιάζεται στον βωμό του μαζικού τουρισμού, ενώ οι τοπικοί επιχειρηματίες τονίζουν την ανάγκη για αξιοπρεπή εμφάνιση εκτός παραλίας και αυστηρή εφαρμογή των μέτρων.

Το ιταλικό «μέτωπο» κατά του υπερτουρισμού

Η Βαρένα δεν είναι η μόνη περιοχή στην Ιταλία που λαμβάνει δραστικά μέτρα. Το φαινόμενο του υπερτουρισμού έχει οδηγήσει και άλλους δημοφιλείς προορισμούς σε ανάλογες αποφάσεις:

  • Σορέντο (2022): Είχαν επιβληθεί βαριά πρόστιμα για την κυκλοφορία με μαγιό ή χωρίς μπλούζα στο κέντρο της πόλης, καθώς κρίθηκε ότι η συμπεριφορά αυτή έβλαπτε την εικόνα του θέρετρου.
  • Πορτοφίνο (2023): Απαγορεύτηκαν οι φωτογραφίες αυτοπορτρέτου (selfies) σε συγκεκριμένα σημεία και θεσπίστηκαν ζώνες απαγόρευσης παρατεταμένης στάσης, προκειμένου να μειωθεί ο συνωστισμός.

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