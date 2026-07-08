Απίθανο τροχαίο στα Ιωάννινα: Αυτοκίνητο «σκαρφάλωσε» πάνω σε άλλο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 08:00 το πρωί της Τετάρτης στην Περιφερειακή Οδό Ιωαννίνων, στο ύψος της διασταύρωσης Σταυρακίου.
Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκαν δύο οχήματα, με αποτέλεσμα το ένα να καταλήξει πάνω στο άλλο.
Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, κανείς από τους οδηγούς δεν τραυματίστηκε.
Οι επιβαίνοντες βγήκαν σώοι από τα οχήματα, ενώ το τροχαίο προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές.
Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος ερευνά το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων.
Διαβάστε επίσης
Θεσσαλονίκη: Σκύλος δάγκωσε 59χρονο στη Νέα Παραλία – Συνελήφθη ο 49χρονος κηδεμόνας του
Τη ζωή της έχασε 73χρονη λουόμενη στο Ποσείδι Χαλκιδικής
Εβίτα Βαρελά: Άγνωστοι εξαπάτησαν την μητέρα της αρπάζοντας 20.000 ευρώ και κοσμήματα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.