Απίθανο τροχαίο στα Ιωάννινα: Αυτοκίνητο «σκαρφάλωσε» πάνω σε άλλο

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 08:00 το πρωί της Τετάρτης στην Περιφερειακή Οδό Ιωαννίνων, στο ύψος της διασταύρωσης Σταυρακίου.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκαν δύο οχήματα, με αποτέλεσμα το ένα να καταλήξει πάνω στο άλλο.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, κανείς από τους οδηγούς δεν τραυματίστηκε.

Οι επιβαίνοντες βγήκαν σώοι από τα οχήματα, ενώ το τροχαίο προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος ερευνά το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων.

Διαβάστε επίσης

Θεσσαλονίκη: Σκύλος δάγκωσε 59χρονο στη Νέα Παραλία – Συνελήφθη ο 49χρονος κηδεμόνας του

Τη ζωή της έχασε 73χρονη λουόμενη στο Ποσείδι Χαλκιδικής

Εβίτα Βαρελά: Άγνωστοι εξαπάτησαν την μητέρα της αρπάζοντας 20.000 ευρώ και κοσμήματα