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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημήτρης Τάκης ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΚΗΣ

08.07.2026 10:33

Τι σχεδιάζει η ΝΔ πριν τη ΔΕΘ για να κερδίσει… χήρες, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες

08.07.2026 10:33
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Μπορεί η βέβαιη δημιουργία του κόμματος Σαμαρά να είναι ένας μόνιμος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία και να είναι αρκετές οι εισηγήσεις για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ο πρώην πρωθυπουργός ωστόσο, αυτό δεν εμποδίζει το Μέγαρο Μαξίμου να χαράξει μια συνολική στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες, είτε αυτές ανοίξουν το Σεπτέμβριο, είτε την άνοιξη του ’27.

Και αυτή η στρατηγική έχει κυρίως οικονομική λογική, καθώς στην κυβέρνηση πιστεύουν ότι, στο τέλος της μέρας, τις εκλογές τις κρίνει πάντα η οικονομία. Γαλάζιοι βουλευτές τις τελευταίες μέρες κάνουν αναφορά σε δύο συγκεκριμένα οικονομικά μέτρα που αποφάσισε η κυβέρνηση και που, όπως φαίνεται, έχουν απτά αποτελέσματα σε συγκεκριμένες ομάδες ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας.

Αυτά είναι η κατάργηση της περικοπής στις συντάξεις χηρείας και η ροή των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ προς τους αγρότες Είναι πλευρές της ίδιας αφήγησης, την οποία στελέχη της Πειραιώς περιγράφουν χαμηλόφωνα ως προσπάθεια επανάκτησης εμπιστοσύνης ενόψει της τελευταίας ΔΕΘ πριν ανοίξουν οι κάλπες.

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες την οριστική κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χηρείας μετά την τριετία, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου.

Περίπου 150.000 δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος συζύγου, χωρίς αναδρομικές οφειλές, ακόμη κι όσοι κινδύνευαν να δουν το ποσοστό τους να πέφτει στο 35%. Στην Πειραιώς θεωρούν τη συγκεκριμένη κίνηση από τις πιο κερδοφόρες πολιτικά της χρονιάς. Γαλάζιοι βουλευτές αναφέρουν ότι σε ένα μεγάλο τμήμα του παραδοσιακού εκλογικού σώματος, ιδίως γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας στην επαρχία όπου η σύνταξη χηρείας είναι συχνά το μοναδικό εισόδημα, το κλίμα άλλαξε αισθητά μέσα σε λίγες μέρες. Από αγωνία για μια αναμενόμενη μείωση, σε ανακούφιση που πιστώνεται στην κυβέρνηση.

Το δεύτερο μέτρο που θεωρούν ότι έχει αποδώσει ήδη κλείδωσε στο υπουργικό συμβούλιο της 30ής Ιουνίου. Ο πρωθυπουργός παρουσίασε τα στοιχεία της ανάταξης του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της ΑΑΔΕ, μιλώντας για πληρωμές 617,5 εκατομμυρίων ευρώ προς 530.000 αγρότες, ποσό αυξημένο κατά 100 εκατομμύρια σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.

Οι καταβολές του Πυλώνα Ι για Μάιο και Ιούνιο έφτασαν τα 802,4 εκατομμύρια ευρώ, έναντι προγραμματισμένων 701,3 εκατομμυρίων. Πίσω από τους αριθμούς υπάρχει παρασκήνιο. Βουλευτές της Μακεδονίας είχαν συναντηθεί νωρίτερα με τον πρωθυπουργό και τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή, θέτοντας επιτακτικά το ζήτημα των παλαιότερων εκκρεμοτήτων που δηλητηρίαζαν τη σχέση της κυβέρνησης με τον αγροτικό κόσμο. Οι ίδιοι αναφέρουν σήμερα σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις ότι οι πληρωμές αυτές, μαζί με όσες δρομολογούνται για το φθινόπωρο, έχουν βελτιώσει ορατά τη διάθεση των αγροτών στις περιφέρειές τους. Η βαρύτητα είναι διπλή, καθώς η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ είχε πληγώσει βαθιά την εικόνα της ΝΔ στην περιφέρεια. Στο κυβερνητικό επιτελείο ευελπιστούν ότι η δεύτερη πληρωμή, που θα γίνει το Σεπτέμβριο και θα περιλαμβάνει και αγρότες της Θεσσαλίας, θα βελτιώσει ακόμα περισσότερο το κλίμα.

Το τρίτο κομμάτι είναι το επιστέγασμα. Το πακέτο της ΔΕΘ, ύψους περίπου από 1,5 έως 2,5 δις με τελικές αποφάσεις τον Αύγουστο και εξαγγελίες τον Σεπτέμβριο από τη 90ή Διεθνή Έκθεση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έχει προαναγγείλει έμφαση σε φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με το οικονομικό επιτελείο να επεξεργάζεται αλλαγές στο τεκμαρτό σύστημα, μειώσεις στην προκαταβολή φόρου και νέα παρέμβαση στην κλίμακα εισοδήματος. Στόχος η μεσαία τάξη και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που στήριξαν μαζικά τη Νέα Δημοκρατία τόσο στις εκλογές του ’19 όσο και του ’23. Η προσπάθεια να μαζευτεί ή να εξαφανιστεί η ζημιά που έγινε με τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών το προηγούμενο διάστημα είναι ένας από τους πονοκεφάλους αυτής της ΔΕΘ.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιλογές μαρτυρούν ένα σαφές σχέδιο. Τρεις ομάδες που η Πειραιώς θεωρεί θεμέλια της εκλογικής της βάσης, συνταξιούχοι, χήρες, αγρότες και ελεύθεροι επαγγελματίες , δέχονται διαδοχικά στοχευμένα μηνύματα, με τη Θεσσαλονίκη να λειτουργεί ως η κορύφωση μιας κυβερνητικής αφήγησης που παράγει αποτελέσματα. Το κρίσιμο ερώτημα παραμένει αν αυτό αρκεί. Οι διαχειριστικές επιτυχίες πείθουν ευκολότερα όσους ήδη στέκονται κοντά στη ΝΔ, παρά όσους έχουν ήδη μετακινηθεί.

Η κυβερνητική στρατηγική έχει το πλεονέκτημα της απτής παροχής, αλλά και το μειονέκτημα ότι κινείται σε έδαφος όπου η αξιοπιστία έχει ήδη τρωθεί. Το αν το τρίπτυχο συντάξεις χηρείας, αγρότες και ΔΕΘ μεταφραστεί σε πραγματική ανάκαμψη, όχι μόνο στις ανακοινώσεις αλλά και στις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ, που όλα τα κόμματα περιμένουν με αγωνία.

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