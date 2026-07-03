Κεραμέως: Καταργούμε οριστικά τις περικοπές στις συντάξεις χηρείας, θέτοντας τέλος στην ομηρία χιλιάδων συμπολιτών μας

Στην οριστική κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, βάζοντας τέλος σε μία εκκρεμότητα 10 ετών, αναφέρθηκε, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του OPEN, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Η κ. Κεραμέως υπενθύμισε ότι «συνηθίζουμε να μιλάμε για νόμο Κατρούγκαλου, αλλά είναι νόμος Τσίπρα, ας μην το ξεχνάμε αυτό», ο οποίος, όπως σημείωσε, κράτησε σε ομηρία εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους για μία δεκαετία.

Όπως είπε, «έχουμε τρεις κατηγορίες.

Κατηγορία πρώτη: Με βάση τον νόμο Τσίπρα-Κατρούγκαλου είχαμε 8.500, περίπου, συνταξιούχους χηρείας, οι οποίοι λάμβαναν το 70% της σύνταξης του αποβιώσαντος συζύγου τους και, μετά από τρία χρόνια, το 70% πήγαινε στο 35%. Τι αλλάζει; Αυτοί οι άνθρωποι θα δουν αύξηση στις συντάξεις τους. Από το 35% θα ανεβούν στο 70%.

Δεύτερη κατηγορία: Υπήρχαν κάπου 75.000 συνταξιούχοι χηρείας, που επρόκειτο προσεχώς να υποστούν αυτήν την περικοπή, να πάνε από το 70% στο 35% και μάλιστα με κίνδυνο να ζητηθούν και αναδρομικά σε αυτούς για την περικοπή αυτή. Η απάντηση λοιπόν σε αυτούς είναι ότι δεν θα περικοπεί τίποτα, γιατί καταργείται η περικοπή μετά την τριετία, άρα μένουν όλοι στο 70%, όλοι του νόμου Κατρούγκαλου και δεν θα έρθει το κράτος και ο ΕΦΚΑ να ζητήσει πίσω ούτε ένα ευρώ.

Τρίτη κατηγορία: Συνταξιούχοι που έπαιρναν δύο εθνικές συντάξεις από διαφορετικό δικαίωμα, από δικό τους δικαίωμα και από δικαίωμα χηρείας. Ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου και, εν συνεχεία, το Συμβούλιο της Επικρατείας που επικύρωσε αυτό, έλεγε ότι δεν μπορείς πλέον να παίρνεις δύο τέτοιες εθνικές συντάξεις. Εμείς, με τη διάταξη που φέρνουμε, λέμε ότι μπορείς να εξακολουθήσεις να παίρνεις δύο εθνικές συντάξεις από διαφορετικό δικαίωμα».

Η υπουργός Εργασίας χαρακτήρισε δομική την παρέμβαση, η οποία, όπως είπε, εκτείνεται σε όλο το ασφαλιστικό και σε ό,τι έχει να κάνει, ειδικά με τις συντάξεις χηρείας, θέτοντας ένα «τέλος στην ομηρία εκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτών μας, με ενσυναίσθηση».

Διευκρίνισε μάλιστα ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση δεν έγινε στον αέρα, αλλά κατέστη εφικτή αυτήν τη χρονική περίοδο, λόγω υπεραπόδοσης του μέτρου της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

«Μόνο το πρώτο τετράμηνο του 2026, χάρη στην τολμηρή εφαρμογή που έχουμε κάνει στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, έχουμε ήδη υπεραπόδοση πάνω από τον στόχο του μεσοπρόθεσμου, 517 εκατ. ευρώ.

Άρα, λοιπόν, δεν ερχόμαστε απλά να στηρίξουμε την κοινωνία, το κάνουμε μέσα από το μέρισμα της ανάπτυξης», υπογράμμισε η υπουργός.

Απαντώντας στον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος επιχείρησε να οικειοποιηθεί τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση, η κ. Κεραμέως τόνισε: «Ο κ. Τσουκαλάς μπορεί πολύ εύκολα να βγαίνει και να λέει μην κόβετε πλέον συντάξεις χηρείας. Μάλιστα. Πρέπει να βρεις πώς θα το κάνεις αυτό, πρώτον νομικά και δεύτερον με τι λεφτά. Γιατί ο λόγος που αυτό γίνεται τώρα, είναι διότι αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο πρωθυπουργός εφάρμοσαν πιστά την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, με φοβερές αντιδράσεις. Αυτό, όμως, είχε ξεκάθαρο απτό όφελος στην οικονομία και η δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι το μέρισμα αυτό να επιστρέφει πίσω στην κοινωνία.

Άρα, λοιπόν, το πρώτο τετράμηνο του 2026 είχαμε υπεραπόδοση 517 εκατ. ευρώ μόνο από το υπουργείο Εργασίας. Ερχόμαστε λοιπόν αμέσως, επιστρέφουμε μέρισμα στην κοινωνία και γι΄ αυτό γίνεται τώρα αυτή η ρύθμιση».

Επιπροσθέτως, η υπουργός στηλίτευσε τη στάση που κράτησε το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Ανδρουλάκης κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου που ενσωματώνει ευρωπαϊκή οδηγία για ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών που πραγματοποιούν όμοια εργασία.

Όπως ανέφερε η κ. Κεραμέως, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, όταν ήταν ευρωβουλευτής, είχε ψηφίσει υπέρ της ευρωπαϊκής οδηγίας και χθες ο ίδιος «δεν ψήφισε ναι» για την ίδια οδηγία. «Αυτή είναι η υπεύθυνη αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ», σχολίασε δηκτικά η υπουργός Εργασίας και συμπλήρωσε ότι το ΠΑΣΟΚ επί του νομοσχεδίου ψήφισε «ναι» σε όλα τα άρθρα και «παρών» επί της αρχής. «Τι θα πει ακριβώς “παρών” σε ένα θεμελιώδες δικαίωμα και στη θεμελιώδη ισότητα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών; Μας ακούν γυναίκες. Τι θα πει ότι αξιωματική αντιπολίτευση ψηφίζει “παρών”;» διερωτήθηκε.

Η κ. Κεραμέως δήλωσε ότι την ίδια στάση τήρησε και ο ΣΥΡΙΖΑ και, εν συνεχεία, αναφέρθηκε στη στάση του ΠΑΣΟΚ για τα βαρέα και ανθυγιεινά. «Μας έλεγαν χθες, σας έχουμε φέρει, λέει, 24 τροπολογίες. Άμα δείτε τις 24 τροπολογίες, κάθε τροπολογία έχει και άλλο πεδίο εφαρμογής. Μία για όλο το υγειονομικό προσωπικό. Όποιος υπάρχει στο υγειονομικό προσωπικό της χώρας, βαρέα και ανθυγιεινά, χωρίς καμία ανάλυση συνεπειών, τι κοστίζει αυτό, πώς επιβαρύνεται το ασφαλιστικό σύστημα. Τι συνέπεια έχει, αν θα φύγει πάρα πολύ προσωπικό από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτή είναι η αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ», υπογράμμισε.

Η υπουργός Εργασίας τόνισε μάλιστα ότι μέλημα της κυβέρνησης είναι εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων της χώρας να συμβάλει, ώστε να αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Η ίδια αναφέρθηκε στην αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 41,5%, από τα 650 ευρώ στα 950 και, εν συνεχεία, στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ενίσχυση των συνταξιούχων. Συγκεκριμένα, η υπουργός αναφέρθηκε σε συνολικές αυξήσεις άνω του 16% στις συντάξεις, στην ετήσια ενίσχυση των 300 ευρώ κάθε Νοέμβριο στους χαμηλοσυνταξιούχους και στους συνταξιούχους αναπηρίας, αλλά και στην κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, ενώ υπογράμμισε ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν τα δημοσιονομικά περιθώρια. «Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή να μην επιστρέψουμε σε εκείνη την περίοδο που μας οδήγησε στο χείλος της καταστροφής», είπε.

Ως προς την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι όταν ανέλαβε το υπουργείο Εργασίας, δεν υπήρχαν τα δημοσιονομικά περιθώρια για την κατάργησή της, ωστόσο δύο χρόνια μετά, χάρη στα έσοδα που προέκυψαν από την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας αυτό κατέστη δυνατό.

Η υπουργός αναφέρθηκε και στην κατάργηση της παρακράτησης για τους εργαζόμενους συνταξιούχους, μέτρο το οποίο χαρακτήρισε δημοσιονομικά αποδοτικό.

Αναφερόμενη στην αγορά εργασίας, η υπουργός υπογράμμισε ότι η ανεργία έπεσε στο 8,1%, περίπου 600.000 άνθρωποι ήταν με επίδομα ανεργίας το 2019 και σήμερα ως εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία και φόρους, ενώ ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε από 650 ευρώ σε 920 ευρώ και ο μέσος μισθός από 1.200 ευρώ έχει πλέον ξεπεράσει τα 1.500. «Εχθές βγήκαν τα τελευταία στοιχεία της αγοράς εργασίας. Εχθές, δημοσιεύτηκαν οι ροές απασχόλησης. Το πρώτο πεντάμηνο του 2026 είναι το καλύτερο πεντάμηνο από το 2001, της τελευταίας 25ετίας. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε 320.000 νέες θέσεις εργασίας μόνο το πρώτο πεντάμηνο».

Σχετικά με την ακρίβεια, η κ. Κεραμέως ανέφερε: «Προσπαθούμε διαρκώς για περισσότερα. Η αγοραστική δύναμη όμως είναι δύο πράγματα: το ένα κομμάτι είναι για ενδεχόμενα καρτέλ που εκεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού η οποία κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, προφανώς ανεξάρτητη αρχή είναι, για να επιβάλει κυρώσεις σε τυχόν πρακτικές οι οποίες μπορεί να έχουν τέτοια χαρακτηριστικά, παράνομες δηλαδή. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι πώς μπορείς να διευρύνεις το διαθέσιμο εισόδημα. Δεν υπάρχει καλύτερη συνταγή ενάντια στην ακρίβεια από το να αυξάνεις τους μισθούς και να μειώνεις φόρους και εισφορές».

Παράλληλα, η υπουργός τόνισε τη σημασία της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και πώς αυτό το μέτρο αύξησε τα έσοδα του κράτους, σημειώνοντας τα εξής: «Εφαρμόσαμε πολύ πιστά και συνετά την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, έχουμε κλάδους στους οποίους εμφανίστηκαν υπερωρίες που αυξήθηκαν κατά 1.200%, το νούμερο είναι δυσθεώρητο. Δηλαδή, μετρήσαμε τις υπερωρίες που δηλώνονταν σε έναν κλάδο πριν από τη χρήση της Κάρτας και μετά τη χρήση και εμφανίστηκαν 1.200% περισσότερες υπερωρίες. Αυτό τι σημαίνει; Αυτό σημαίνει αύξηση εσόδων. Προσέξτε, γιατί είναι σημαντικό; Γιατί μόλις την περασμένη εβδομάδα επέκτεινα την Κάρτα Εργασίας σε άλλο μισό εκατομμύριο εργαζόμενους. Αυτό θα φέρει αναμφίβολα πρόσθετα έσοδα».

Τέλος, η κ. Κεραμέως, καταδίκασε με εμφατικό τρόπο τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με γκαζάκια, λέγοντας: «Αυτό που συνέβη πριν από δύο μέρες συνιστά δολοφονική επίθεση και προσέχω τα λόγια μου, γιατί, όταν πηγαίνεις με γκαζάκια, αυτό σημαίνει ότι έχεις πρόθεση να σκοτώσεις. Δυστυχώς, αυτό επιβεβαιώθηκε με τον πλέον τραγικό τρόπο με την Βάγια Νέστορα που απεβίωσε προχθές. Μιλάμε για πρακτικές, για φαινόμενα βίας τα οποία θεωρούσαμε ότι είχαμε αφήσει στο παρελθόν. Αυτή η παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, έχει χάσει πολύ κόσμο, έχει χάσει πολλά στελέχη της από τέτοια φαινόμενα βίας. Ποια είναι η δική μας θέση; Είναι αυτονόητη η καταδίκη από όλους, αλλά θέλει και προσοχή. Δεν αρκεί η καταδίκη. Χρειάζεται και μία πολιτική απομόνωση σε τέτοια φαινόμενα βίας».

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