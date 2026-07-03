Ο Τσίπρας απαντά στους πολίτες για το Στεγαστικό – Οι προτάσεις της ΕΛΑΣ

Ο Αλέξης Τσίπρας εγκαινίασε έναν νέο κύκλο επικοινωνίας με τους πολίτες, δίνοντας απαντήσεις σε ζητήματα της καθημερινότητας.

Στο πρώτο βίντεο της πρωτοβουλίας, εστιάζει στο στεγαστικό πρόβλημα, απαντώντας σε ερωτήματα πολιτών για την εκτόξευση των ενοικίων και τη δυσκολία εύρεσης προσιτής κατοικίας.

Παράλληλα, παρουσιάζει τις βασικές προτάσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ίδρυση δημόσιου μη κερδοσκοπικού φορέα διαχείρισης στεγαστικών δανείων και δημόσιας ακίνητης περιουσίας, φορολογικά αντικίνητρα για τις κλειστές κατοικίες, περιορισμούς στο Airbnb και την κατάργηση της Golden Visa.

«Η κατοικία είναι δικαίωμα για όλους και όχι προνόμιο για λίγους»

«Από τη στιγμή που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είπαμε ότι θα δώσουμε τον λόγο στους πολίτες και αυτό κάνουμε. Ξεκινήσαμε με τις εκδηλώσεις “Τώρα Μιλάμε” σε όλη την Ελλάδα και τώρα προχωράμε σε ακόμα μία μορφή διαλόγου μαζί. Οι πολίτες με ρωτάτε κι εγώ σας απαντώ και σήμερα ξεκινάμε από το πολύ σοβαρό θέμα του στεγαστικού», αναφέρει στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Facebook ο Αλέξης Τσίπρας.

Στο σχετικό βίντεο, ο Αλέξης Τσίπρας απαντά σε ερωτήματα πολιτών.

«Α. Τσίπρας: Εσείς ρωτάτε, εγώ απαντώ.

1η ερώτηση πολίτη: Θα ήθελα να ρωτήσω τι θα γίνει με το κομμάτι της στέγασης. Διότι ψάχνουμε σπίτι και πλέον δεν βρίσκουμε. Δεν υπάρχει κάτι που να μην ξεπερνάει τον κατώτατο μισθό.

2η ερώτηση πολίτη: Κύριε Τσίπρα, σκοπεύετε να κάνετε κάτι για τα ενοίκια μπας και φύγω από τους γονείς μας; Ποτέ;

Α. Τσίπρας: Και οι δύο έχετε απόλυτο δίκιο. Το πρόβλημα της στέγης στην Ελλάδα είναι εκρηκτικό. Οι νέοι άνθρωποι πράγματι ζουν ακόμα και στα 30 ή στα 35 τους με τους γονείς τους. Το ότι είναι εκρηκτικό το πρόβλημα άλλωστε, το επιβεβαιώνει και η τελευταία έκθεση του ΔΝΤ, η οποία λέει ότι στην Ελλάδα το κόστος στέγης αναλογικά με το εισόδημα είναι το μεγαλύτερο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πλησιάζει το 35% του εισοδήματος, ενώ ο αντίστοιχος μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι στο 20%. Ενώ οι τιμές των ακινήτων από το 2017 αυξήθηκαν κατά 87%.

Το ζήτημα όμως είναι τι κάνουμε.

Εμείς στο πρόγραμμά μας προβλέπουμε την ίδρυση μη κερδοσκοπικού δημόσιου φορέα διαχείρισης στεγαστικών δανείων, αλλά και της δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Έτσι, ακίνητα που σήμερα μένουν κλειστά, ανενεργά, θα μπορούν να μετατραπούν σε κοινωνική κατοικία, προσιτή στέγη για όλους, ιδιαίτερα για τους νέους.

Επίσης, στο πρόγραμμά μας προβλέπουμε φορολογικά αντικίνητρα για την διατήρηση κλειστών κατοικιών, καθώς και πολύ υψηλό φόρο για μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας προς εταιρείες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον έλεγχο και τον περιορισμό του Airbnb, ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλής ζήτησης κατοικίας, αλλά και την κατάργηση της Golden Visa. Με δυο λόγια, η κατοικία είναι δικαίωμα για όλους και όχι προνόμιο για λίγους».

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