Εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Στη Δικαιοσύνη όσοι στοχοποιούν μέλη της ΝΔ στα social media, λέει ο Κυρανάκης

Μετά τις εμπρηστικές επιθέσεις σε βάρος στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας του κόμματος, Αφροδίτης Νέστορα, φαίνεται ότι η Πειραιώς σκληραίνει τη στάση της.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο γραμματέας της πολιτικής επιτροπής του κόμματος, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γνωστοποίησε ότι η ΝΔ θα κινείται νομικά κατά χρηστών του διαδικτύου που στοχοποιούν στελέχη της παράταξης, απειλούν ή υποκινούν βία στα social media. Αναφερόμενος στο κλίμα που έχει διαμορφωθεί μετά την εμπρηστική επίθεση και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, έκανε λόγο για «αρρωστημένες αντιδράσεις στο διαδίκτυο» και για αναρτήσεις, που δεν περιορίζονται στην πολιτική αντιπαράθεση, αλλά, όπως είπε, φτάνουν στο σημείο να απειλούν ζωές Νεοδημοκρατών και να παραπέμπουν σε νέες πράξεις βίας.

Σύμφωνα με πηγές του κόμματος, στη ΝΔ έχει ήδη ξεκινήσει η συγκέντρωση και τεκμηρίωση σχετικού υλικού από αναρτήσεις και σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα. Το υλικό αυτό θα αξιολογηθεί νομικά και, όπου προκύπτουν ενδείξεις αξιόποινων πράξεων, θα τεθεί υπόψη των αρμόδιων αρχών. Υπογραμμίζουν ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν αφορά στην πολιτική κριτική ούτε την ελεύθερη έκφραση γνώμης, αλλά περιπτώσεις δημόσιου λόγου που υπερβαίνουν κάθε όριο πολιτικής αντιπαράθεσης και κινούνται στο πεδίο της απειλής, της στοχοποίησης, της επιδοκιμασίας ή της υποκίνησης βίας.

Όπως τονίζουν, σχόλια που απειλούν ζωές, δικαιολογούν επιθέσεις ή αφήνουν υπαινιγμούς για νέες πράξεις βίας δεν αποτελούν άποψη, αποτελούν δηλητήριο για τη δημοκρατία και δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή απέναντί τους. Το μήνυμα της ΝΔ, όπως διατυπώνεται από κομματικές πηγές, είναι ότι η αντίδραση θα είναι θεσμική, αποφασιστική και χωρίς καμία ανοχή απέναντι σε όσους επιχειρούν να κανονικοποιήσουν την πολιτική βία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Διαβάστε επίσης

Μητσοτάκης για συντάξεις χηρείας: Καμία περικοπή, δεν θα επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ευρώ οι δικαιούχοι

«Σας διαψεύδει η πραγματικότητα» η απάντηση Παπαθανάση σε Ανδρουλάκη – Μπηχτές σε Γερουλάνο ότι συνέταξε την ερώτηση με ΑΙ

Στο Παίδων Πεντέλης ο Μητσοτάκης – «Εγκαινιάζουμε συνεχώς υποδομές του ΕΣΥ»