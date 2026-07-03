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03.07.2026 13:17

Στο Παίδων Πεντέλης ο Μητσοτάκης – «Εγκαινιάζουμε συνεχώς υποδομές του ΕΣΥ»

03.07.2026 13:17
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Τη δέσμευσή του για τη μεγαλύτερη κτιριακή αναβάθμιση του ΕΣΥ απο συστάσεώς του επανέλαβε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, που επισκέφθηκε το πρωί το νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, στο πλαίσιο των περιοδειών του σε μονάδες υγείας, ενώ μεταξύ άλλων τόνισε πως η κυβέρνηση δεν φοβάται να κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια για να μετατρέψει το ΕΣΥ σε ένα σύγχρονο σύστημα.

«Ολοκληρώσατε μία εξαιρετικά απαιτητική ανακαίνιση, που ουσιαστικά μετέτρεψε ένα νοσοκομείο ταλαιπωρημένο, το οποίο δεν είχε δει σημαντικές παρεμβάσεις εδώ και πολλές δεκαετίες, σε ένα καινούργιο, υπερσύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο», σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην τελετή εγκαινίων.

Στο πλαίσιο του έργου, που υλοποιήθηκε με δωρεά ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ από το κοινωφελές ίδρυμα Kaizen Foundation, έγινε επίσης ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του νοσοκομείου, ο οποίος περιλαμβάνει παιδική χαρά, αποκτήθηκε νέος εξοπλισμός για τη νοσοκομειακή φιλοξενία – φροντίδα παιδιών και βρεφών, με πρόνοια για τουαλέτα σε κάθε θάλαμο κλινικής, ενώ παράλληλα έγιναν ουσιαστικές παρεμβάσεις για την πυρασφάλεια, όπως η τοποθέτηση πυράντοχων θυρών στις κλινικές.

Αναφερόμενος στα έργα αναβάθμισης που γίνονται σε δομές όλων των βαθμίδων του δημόσιου συστήματος υγείας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε:

«Παραπάνω από 150 Κέντρα Υγείας χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως από το Ταμείο Ανάκαμψης, παραπάνω από 80 νοσοκομεία όπου έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, πρωτίστως στα τμήματα Επειγόντων Περιστατικών».

«Υλοποιήσαμε, με άλλα λόγια, την προεκλογική μας δέσμευση ότι θα κάνουμε τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του», συνέχισε ο Πρωθυπουργός, ενώ στάθηκε στις δυνατότητες που υπάρχουν πλέον για καλύτερη κάλυψη των αναγκών και των δυτικών περιοχών της πρωτεύουσας.

«Στέκομαι ιδιαίτερα σε αυτό το οποίο είπε ο Άδωνις, στην ανάγκη να δημιουργήσουμε και μία παιδιατρική δομή στη Δυτική Αθήνα. Είναι ένα αίτημα πολλών δεκαετιών, το οποίο είμαστε πια σε θέση να ικανοποιήσουμε», είπε χαρακτηριστικά.

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