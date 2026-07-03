Θύμα Ρώσων φαρσέρ έπεσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, Θάνος Ντόκος – Κατρίνης: Η χώρα εκτίθεται διεθνώς (Video)

Πολιτικό ζήτημα προκύπτει με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, Θάνο Ντόκο, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων φαρσέρ, οι οποίοι υποδύθηκαν κορυφαίους Ουκρανούς αξιωματούχους.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα Rumble, οι γνωστοί φαρσέρ Vovan και Lexus, παριστάνοντας τον Ουκρανό Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, Ρουστέμ Ουμέροφ, και άλλο αξιωματούχο του Κιέβου, εμφανίζονται να συνομιλούν μέσω τηλεδιάσκεψης με τον Θ. Ντόκο, τον οποίο και προειδοποιούν για το ενδεχόμενο επανάληψης περιστατικού με drone κοντά σε ελληνικά νησιά, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ του γραφείου του Ουκρανού προέδρου και του υπουργείου Άμυνας της χώρας σχετικά με στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον ρωσικών στόχων.

Από την πλευρά του, ο Θ. Ντόκος εκφράζει έντονη ανησυχία για τις συνέπειες που θα είχε ένα νέο περιστατικό σε ελληνικά ύδατα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή τουριστική περίοδο, λέγοντας ότι «είναι περίοδος τουρισμού, υπάρχει αυξημένη ναυτιλιακή κίνηση. Κατανοούμε τις ανάγκες του πολέμου, αλλά δεν θέλουμε ο πόλεμος να μεταφερθεί στην επικράτεια ή στα χωρικά μας ύδατα». Επίσης, λέει ότι η Ελλάδα πηγαίνει σε εκλογές μέσα στους επόμενους μήνες και ότι ένα τέτοιο περιστατικό θα δημιουργούσε «πολύ σημαντικά προβλήματα» για την ελληνική κυβέρνηση, ενώ σημειώνει ότι την περίοδο του περιστατικού στη Λευκάδα ο διοικητής της ΕΥΠ βρισκόταν στο Κίεβο για επαφές με Ουκρανούς αξιωματούχους.

«Παρακαλώ να προειδοποιήσετε όσους σχεδιάζουν μια τέτοια ενέργεια. Πρόκειται για ιδιαίτερα πολυσύχναστα ύδατα και οποιοδήποτε περιστατικό που θα επηρέαζε την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τον τουρισμό θα προκαλούσε σοβαρά προβλήματα στις διμερείς μας σχέσεις», εμφανίζεται να λέει, τονίζοντας ότι το Κίεβο «πρέπει να αποφασίσει αν αξίζει να χάσει την υποστήριξη της Ελλάδας για να καταστρέψει ένα ρωσικό πλοίο. Είναι τόσο απλό», αναφέρει, και προσθέτοντας ότι μια σοβαρή κρίση μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας θα μπορούσε να προκαλέσει ρήγμα στη συνοχή του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, υπογραμμίζοντας ότι το Κίεβο χρειάζεται τη στήριξη όλων των συμμάχων του.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο προκαλεί ήδη πολιτικές αντιδράσεις στην Αθήνα: ο τομεάρχης Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος «τσίμπησε» τη φάρσα, σημείωσε σε ανάρτησή του ότι «δεν είναι μόνο στα όρια της φαρσοκωμωδίας ότι ο Γενικός Γραμματέας Εθνικης Ασφαλειας της Ελλάδας πεφτει θυμα φαρσέρ (μαζί με άλλους πολιτικούς στο εξωτερικό). Ούτε ότι αποκαλύπτει ότι “θα έχουμε εκλογές σε λίγο καιρό”. Το πλέον σοβαρο ειναι οτι αποκαλύπτει αβίαστα τις κινήσεις και τις επισκέψεις του επικεφαλής της ΕΥΠ σε άλλες χώρες. Δεν ειναι δυνατόν η χώρα να εκτίθεται διεθνώς για άλλη μία φορά». Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Χαριλάου Τρικούπη, το ΠΑΣΟΚ θα αναμένει τις εξηγήσεις της κυβέρνησης και του ίδιου του Θ. Ντόκου για το περιστατικό, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο να ζητήσει και την παραίτησή του.

❗️Δεν είναι μόνο στα όρια της φαρσοκωμωδίας ότι ο Γενικός Γραμματέας Εθνικης Ασφαλειας της Ελλάδας πεφτει θυμα φαρσέρ (μαζί με άλλους πολιτικούς στο εξωτερικό).



❗️Ούτε ότι αποκαλύπτει ότι «θα έχουμε εκλογές σε λίγο καιρό»…



❗️Το πλέον σοβαρο ειναι οτι αποκαλύπτει αβίαστα τις… July 3, 2026

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