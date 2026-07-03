Καραγκούνης σε αντιπολίτευση για Νέστορα: «Μπορεί και να οπλίζετε το χέρι κάποιου τρελού εκεί έξω…» 

Ακόμη και αν ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Κυρανάκης, επιχείρησε να «μαζέψει» την επίθεση προς τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε ότι ευνοεί την τρομοκρατία, μετά τις δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που στοίχισαν τη ζωή της Βάγιας Νέστορα, το σήμα είχε δοθεί και οι κόντρες κυβέρνησης αντιπολίτευσης δε μαζεύτηκαν. Συνεχίστηκαν κατά τη χθεσινή μέρα, στα κανάλια και στη Βουλή με τμήματα της αντιπολίτευσης να αφήνουν αιχμές κατά της κυβέρνησης για «εργαλειοποίηση» του θανάτου της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα και την κυβέρνηση να απαντά ότι η αντιπολίτευση τροφοδοτεί το κλίμα κατά της ΝΔ.

Δεν έφτασε ο γύρος μεταξύ Άδωνη και Κωνσταντοπούλου, αργά το βράδυ, πάλι από την Ολομέλεια ο υφυπουργός Κώστας Καραγκούνης επιχειρώντας να αποκρούσει τα πυρά περί «εργαλειοποίησης» της υπόθεσης, είπε πως η ρητορική της αντιπολίτευσης δύναται να «οπλίζει το χέρι κάποιου τρελού εκεί έξω». Κάτι που πυροδότησε νέα κόντρα.

«Κάποιοι από δω μέσα πηγαίνετε σε δικαστήρια και υποστηρίζετε δολοφόνους. Δεν έχετε την ντροπή να έρχεστε και να επιτίθεστε στη Νέα Δημοκρατία ενώ το αίμα που έχει χυθεί είναι ακόμα νωπό!», υποστήριξε αρχικώς ο Κώστας Καραγκούνης, απαντώντας αργά το βράδυ της Πέμπτης στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας την για συνειδητή επιλογή της τοξικότητας.

Κλιμακώνοντας τους τόνους της αντιπαράθεσης τόνισε: «Όταν έρχεστε και λέτε μέσα στο Κοινοβούλιο ότι οι βουλευτές της ΝΔ είναι δολοφόνοι, είναι κλέφτες, είναι απατεώνες, το κάνετε άθελά σας; Το κάνετε από πολιτική άγνοια; Γιατί αν είναι έτσι και προφανώς αυτό θέλω να πιστέψω ότι το κάνετε από πολιτική αφέλεια. Παράλληλα όμως μπορεί και να οπλίζετε το χέρι κάποιου τρελού εκεί έξω γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, κάποιων δολοφόνων και τελικά έγινε αυτό». Η αναφορά αυτή προκάλεσε την αντίδραση της αντιπολίτευσης με τον Πάλυο Χρηστίδη από το ΠΑΣΟΚ να καλεί τον υφυπουργό να αφήσει τα εμφυλιοπολεμικά πάθη εκεί που βρίσκονται και να πει μόνο ένα πράγμα «πότε θα συλλάβετε τους δολοφόνους για να κοπεί το παραμύθι! Αυτή είναι η υποχρέωση που έχετε ως κυβέρνηση του τόπου». Έντονα αντέδρασε και ο Γιώργος Γαβρήλος από τον ΣΥΡΙΖΑ: «Έρχεστε υφυπουργέ και ξεστομίζετε τέτοιους λόγους. Δεν ντρέπεστε; Τώρα που χρειάζεται ο ελληνικός λαός να μας δει όλους ενωμένους, ρίχνετε νερό στο μύλο όλων αυτών που θέλουν περαιτέρω απαξιώσουν το πολιτικό σύστημα; Δεν υπάρχει ντροπή;». Ο ίδιος, συνέχισε να αφήνει αιχμές για απόπειρα πολιτικής εκμετάλλευσης στην κυβέρνηση.

«Όλος ο αγώνας που κάνουμε κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής της κυβέρνησή σας είναι ένας αγώνας που έχει σκοπό να πάνε οι ύποπτοι και οι ένοχοι στη Δικαιοσύνη. Οπότε μη λέτε ότι οπλίζουμε το χέρι κανενός!» υποστήριξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ αμέσως μετά η Τζώρτζια Κεφαλά είχε έντονο διάλογο με τον υφυπουργό, καθώς υποστήριξε πως η κυβέρνηση «βιάζεται να βγάλει συμπεράσματα», σχολιάζοντας και πως «είναι τραγικό», όπως είπε, «να βγαίνει το συμπέρασμα ότι επειδή είναι νεοδημοκράτες τους σκοτώνουν».

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