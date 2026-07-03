Τα καλά λόγια Μητσοτάκη για Ζαχαράκη

Μία επαινετική αναφορά στην Σοφία Ζαχαράκη έμαθα ότι έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο. Και έχει ενδιαφέρον καθότι η ευθεία πρωθυπουργική αναγνώριση ενός έργου έχει την αξία της.

«Στην παιδεία, συνεχίζουμε και αυτό το καλοκαίρι τις σημαντικές ανακαινίσεις που γίνονται μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου». Και βέβαια, να συγχαρώ και την Υπουργό για την εξαιρετικά επιτυχημένη ολοκλήρωση, για ακόμα μία φορά, της «δοκιμασίας» των πανελλαδικών εξετάσεων» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Τουλάχιστον υπάρχουν κάποιοι τομείς που όχι μόνο δεν προκαλούν πονοκέφαλο στον πρωθυπουργό, αλλά του δίνουν την ευκαιρία να μιλήσει με θετικά λόγια και να αναδείξει κυβερνητικό έργο.

Αξίζει να σημειωθεί πως όλες οι πλευρές αναγνωρίζουν πως στις φετινές πανελλαδικές «πήγαν όλα εξαιρετικά, δεν ζητήθηκε καμία διευκρίνιση για θέμα, δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση στη μετάδοση των θεμάτων, και δεν σημειώθηκε κανένα επεισόδιο με υποψήφιο».

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