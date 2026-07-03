Υποκλοπές: Στροφή 180 μοιρών της κυβέρνησης για την τροπολογία… υπέρ Ντίλιαν

Φαίνεται ότι το… ξανασκέφτηκε η κυβέρνηση, μέτα τις πληροφορίες ότι ετοιμαζόταν τροπολογία, ώστε να «πέσει στα μαλακά» ο Ταλ Ντίλιαν, ο ιδιοκτήτης της Intellexa, της εταιρείας που κατασκεύασε το παράνομο spyware Predator, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε 126 χρόνια φυλακή, από τα οποία θα εκτίσει τα 8.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά τις αντιδράσεις τριών υπουργών (Γεραπετρίτης, Δένδιας και Φλωρίδης), αλλά και τις εκτιμήσεις για υψηλό πολιτικό κόστος που κρίθηκε ότι θα έχει μια τέτοια κίνηση, στην κυβέρνηση αποφασίστηκε να μην προχωρήσει η τροπολογία και ο Ντίλιαν να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση των υποκλοπών – μαζί με τους άλλους τρεις πρωτοδίκως καταδικασθέντες – χωρίς κάποιο… δίχτυ ασφαλείας.

Αν οι πληροφορίες επαληθευτούν, τότε αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις αντιδράσεις του Ισραηλινού έφεδρου αξιωματικού…

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