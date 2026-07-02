Από πού «κλέβει» ψήφους ο Αντώνης Σαμαράς

Ανησυχητικά είναι για τη ΝΔ ευρήματα της νέας δημοσκόπησης της Metron Analysis για το MEGA, σε ότι αφορά το κόμμα Σαμαρά, που πλέον θεωρείται βέβαιο ότι θα δημιουργηθεί, με σχεδόν 1 στους 4 «δεξιούς» να δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το στηρίξει.

Tην ίδια ώρα, στο κοινό που δηλώνει «πολύ/αρκετά πιθανό» να ψηφίσει ένα κόμμα με επικεφαλής τον πρώην πρωθυπουργό, μεγαλύτερες συρροές εμφανίζουν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία (10,5%) και η Ελληνική Λύση (10,2%) — δηλαδή το δεξιό και ακροδεξιό τόξο, όχι η ΝΔ (15,8% είναι σχετικά χαμηλό για κόμμα της ίδιας παράταξης).

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