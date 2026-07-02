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02.07.2026 21:28

Από πού «κλέβει» ψήφους ο Αντώνης Σαμαράς

02.07.2026 21:28
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Ανησυχητικά είναι για τη ΝΔ ευρήματα της νέας δημοσκόπησης της Metron Analysis για το MEGA, σε ότι αφορά το κόμμα Σαμαρά, που πλέον θεωρείται βέβαιο ότι θα δημιουργηθεί, με σχεδόν 1 στους 4 «δεξιούς» να δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το στηρίξει.

Tην ίδια ώρα, στο κοινό που δηλώνει «πολύ/αρκετά πιθανό» να ψηφίσει ένα κόμμα με επικεφαλής τον πρώην πρωθυπουργό, μεγαλύτερες συρροές εμφανίζουν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία (10,5%) και η Ελληνική Λύση (10,2%) — δηλαδή το δεξιό και ακροδεξιό τόξο, όχι η ΝΔ (15,8% είναι σχετικά χαμηλό για κόμμα της ίδιας παράταξης).

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ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 22:02
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