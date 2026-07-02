Από πού «κλέβει» ψήφους ο Αντώνης Σαμαράς

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Ανησυχητικά είναι για τη ΝΔ ευρήματα της νέας δημοσκόπησης της Metron Analysis για το MEGA, σε ότι αφορά το κόμμα Σαμαρά, που πλέον θεωρείται βέβαιο ότι θα δημιουργηθεί, με σχεδόν 1 στους 4 «δεξιούς» να δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το στηρίξει.
Tην ίδια ώρα, στο κοινό που δηλώνει «πολύ/αρκετά πιθανό» να ψηφίσει ένα κόμμα με επικεφαλής τον πρώην πρωθυπουργό, μεγαλύτερες συρροές εμφανίζουν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία (10,5%) και η Ελληνική Λύση (10,2%) — δηλαδή το δεξιό και ακροδεξιό τόξο, όχι η ΝΔ (15,8% είναι σχετικά χαμηλό για κόμμα της ίδιας παράταξης).
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