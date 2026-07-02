Ο ανιστόρητος Κυρανάκης: Πώς ο ιστορικός Σταύρος Παναγιωτίδης ανατρέπει τα περί ΕΛΑΣ του γραμματέα της ΝΔ 

Για μικροπολιτική, ανηθικότητα και ιστορική άγνοια κάνει λόγο μεταξύ άλλων ο ιστορικός Σταύρος Παναγιωτίδης αναφορικά με τις ακραίες δηλώσεις του γραμματέα της ΝΔ Κωνσταντινου Κυρανάκη, που «βάφτισε»…. «εμφυλιοπολεμικό» το όνομα της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

«Όταν λέμε την Εθνική Αντίσταση “εμφυλιοπολεμική” και την χαμηλώνουμε, το μόνο που κάνουμε είναι να ενισχύουμε τους εχθρούς της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Να σχετικοποιουμε την γερμανική Κατοχή και την φρίκη του Ναζισμού. Και δεν είναι ότι δεν το καταλαβαίνουν. Απλώς, δεν τους απασχολεί» γράφει στην ανάρτησή του ο Σταύρος Παναγιωτίδης.

Όλη η ανάρτηση:

«Κάπου εδώ να πούμε ότι το να χρησιμοποιείς μια βομβιστική ενέργεια που καταλήγει σε θάνατο ανθρώπου για να κάνεις μικροπολιτική -και να πεις, στο άσχετο, πως ένα κομματικό όνομα, εν προκειμένω το “ΕΛΑΣ” είναι “εμφυλιοπολεμικό” επειδή παραπέμπει στον ΕΛΑΣ του ΕΑΜ- δείχνει ταυτόχρονα ανηθικότητα (γιατί είναι τρομακτικός τυχοδιωκτισμός να αξιοποιείς τόσο μικροπολιτικά έναν θάνατο), ιστορική άγνοια (γιατί ο ΕΛΑΣ πολέμησε στην Κατοχή και δεν ταυτίζεται με τον ΔΣΕ), βαθιά υποκρισία (όταν έχεις υπουργούς που λένε “η Αριστερά πάντα πάλευε εναντίον της Ελλάδας” και τσιρίζουν εναντίον των “κομμουνιστών που τους κυνηγάνε στα νοσοκομεία”, καθόλου… εμφυλιοπολεμικά πράγματα όλα αυτά!) και απαξίωση των θεσμών, (γιατί η Βουλή από το 1982 έχει αναγνωρίσει και τιμήσει το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ ως τις μεγαλύτερες δυνάμεις της Εθνικής Αντίστασης). Αν είσαι κυβέρνηση και διαφωνείς με μια απόφαση της Βουλής δεν την παραβιάζεις, την αλλάζεις. Για δοκιμάστε, να δούμε κάτι.

Να το πούμε ξανά. Η Εθνική Αντίσταση είναι μια από τις λαμπροτερες σελίδες όχι μόνο της ελληνικής, αλλά και της ευρωπαϊκής Ιστορίας. Μαζί με το ιταλικό και το γιουγκοσλάβικο, το ελληνικό αντάρτικο ήταν τα μεγαλύτερα και πιο αποτελεσματικά όλης της Ευρώπης. Μιλάμε για την μοναδική χώρα που έκανε μέσα στην Κατοχή απεργίες και διαδηλώσεις απέναντι στις αρχές Κατοχής και ακύρωσε επιστράτευση πολιτών της για να γίνουν σκλάβοι στα γερμανικά εργοστάσια. Μιλάμε για απελευθερωμενα εδάφη σε όλη την ύπαιθρο, την Ελεύθερη Ελλάδα που την περιέγραφαν και Βρετανοί στην αλληλογραφία τους. Μιλάμε για καίρια πλήγματα στους Ναζί με μεγαλες μάχες. Μιλαμε για συσσίτια που έσωσαν χιλιάδες ανθρώπους από τον θάνατο και από τους μαυραγοριτες. Το ΕΑΜ με τον ΕΛΑΣ, ο ΕΔΕΣ, η ΕΚΚΑ και οι οργανώσεις των πόλεων, όπως η ΠΕΑΝ αξίζουν τιμή και όχι απαξίωση. Όταν λέμε την Εθνική Αντίσταση “εμφυλιοπολεμική” και την χαμηλώνουμε, το μόνο που κάνουμε είναι να ενισχύουμε τους εχθρούς της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Να σχετικοποιουμε την γερμανική Κατοχή και την φρίκη του Ναζισμού. Και δεν είναι ότι δεν το καταλαβαίνουν. Απλώς, δεν τους απασχολεί.

Κάποτε, βέβαια, την ελληνική Δεξιά αυτά τα πράγματα την απασχολούσαν και μάλιστα σοβαρά. Όταν ο Κώστας Καραμανλής, ως πρωθυπουργός επισκεπτόταν τον Άη Στράτη, τόπο εξορίας, δήλωνε πως οι άνθρωποι που είχαν βασανιστεί εκεί ήταν άξιοι κάθε τιμής και ίδρυε εκεί το Μουσείο Δημοκρατίας. Όταν ο Κωστής Στεφανόπουλος, ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πήγαινε επίσης στον Αη Στράτη. Και δεν ξεχνιούνται αυτά».

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