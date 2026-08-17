Η διακριτική αμηχανία του ΠΑΣΟΚ για τον Στέφανο Μάνο

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Ανακοίνωση για τον θάνατο του Στέφανου Μάνου το ΠΑΣΟΚ θα έβγαζε – αλίμονο, είναι θέμα πολιτικού πολιτισμού και ανθρώπινης στάσης.

Αλλά θα περίμενε κανείς να είναι λίγο πιο… θερμό με έναν πολιτικό, ο οποίος υπήρξε βουλευτής του!

Ε, η Χαριλάου προτίμησε να δώσει μία τυπική συλλυπητήρια δήλωση (από το Γραφείο Τύπου, όχι του προέδρου) και να μην αναφερθεί καθόλου στη συνεργασία του 2004: Ήταν τότε που ο Γιώργος Παπανδρέου συμπεριέλαβε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας 4 προβεβλημένα στελέχη από δεξιά (Μάνο, Ανδριανόπουλο) και Αριστερά (Δαμανάκη, Ανδρουλάκη).

Το ΠΑΣΟΚ περιορίστηκε στο εξής:

«Ο Στέφανος Μάνος σε όλη τη διάρκεια της πολιτικής του διαδρομής, επέλεξε την ευθύτητα και υπηρέτησε σταθερά τις ιδεολογικές του αρχές ακόμη και όταν αυτή η επιλογή συνεπαγόταν κόστος.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του».

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