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17.08.2026 09:24

Γενέθλια Πιερρακάκη στην Πάλαιρο με… γαλάζια απόχρωση – Η παρέα που έστειλε μήνυμα 

17.08.2026 09:24
pierrakakis

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Με πολιτικό άρωμα, αλλά σε απολύτως χαλαρό κλίμα, γιόρτασε τα 43α γενέθλιά του ο Κυριάκος Πιερρακάκης στην Πάλαιρο Αιτωλοακαρνανίας.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είχε δίπλα του την οικογένειά του, φίλους, επτά βουλευτές της ΝΔ, περισσότερους από 20 αυτοδιοικητικούς, πανεπιστημιακούς και επιχειρηματίες.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν οι Βασίλης Γιόγιακας, Μαρία Κεφάλα, Θανάσης Καββαδάς, Σπύρος Κυριάκης, Θανάσης Σταυρόπουλος, Γιώργος Στύλιος και Κώστας Καραγκούνης, αλλά και οι δήμαρχοι Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, Ξηρομέρου Γιάννης Τριανταφυλλάκης, Λευκάδας Ξενοφών Βεργίνης και Ακτίου-Βόνιτσας Θανάσης Κασόλας.

Η σύνθεση της παρέας είχε τη δική της σημειολογία.

Και επειδή όλοι γνωρίζουν την αδυναμία του υπουργού στα βιβλία, τα σχετικά δώρα είχαν φυσικά την τιμητική τους.

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