Γενέθλια Πιερρακάκη στην Πάλαιρο με… γαλάζια απόχρωση – Η παρέα που έστειλε μήνυμα 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Με πολιτικό άρωμα, αλλά σε απολύτως χαλαρό κλίμα, γιόρτασε τα 43α γενέθλιά του ο Κυριάκος Πιερρακάκης στην Πάλαιρο Αιτωλοακαρνανίας.
Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είχε δίπλα του την οικογένειά του, φίλους, επτά βουλευτές της ΝΔ, περισσότερους από 20 αυτοδιοικητικούς, πανεπιστημιακούς και επιχειρηματίες.
Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν οι Βασίλης Γιόγιακας, Μαρία Κεφάλα, Θανάσης Καββαδάς, Σπύρος Κυριάκης, Θανάσης Σταυρόπουλος, Γιώργος Στύλιος και Κώστας Καραγκούνης, αλλά και οι δήμαρχοι Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, Ξηρομέρου Γιάννης Τριανταφυλλάκης, Λευκάδας Ξενοφών Βεργίνης και Ακτίου-Βόνιτσας Θανάσης Κασόλας.
Η σύνθεση της παρέας είχε τη δική της σημειολογία.
Και επειδή όλοι γνωρίζουν την αδυναμία του υπουργού στα βιβλία, τα σχετικά δώρα είχαν φυσικά την τιμητική τους.
Διαβάστε επίσης
Σκάουτινγκ από ΠΑΣΟΚ σε πρώην Συριζαίους που δεν πάνε… Τσίπρα
Ο Καραχάλιος πλασάρεται ως ο… Γιαμάλ της πολιτικής, δίπλα στον Σαμαρά – Εμπαμπέ
Τα σενάρια για Σχοινά και τα ζόρια στη Θεσσαλονίκη
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.