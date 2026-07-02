Ακραίες δηλώσεις Κυρανάκη: Κατηγόρησε τον Τσίπρα ότι έδειξε ανοχή στην τρομοκρατία και ευθύνεται για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα – «Αθλιότητες» απαντά η ΕΛΑΣ

Κρεσέντο ακραίων δηλώσεων από τον γραμματέα της ΝΔ Κώστα Κυρανάκη σε βάρος του Αλέξη στον οποίο έριξε ουσιαστικά την ευθύνη για την τρομοκρατία στη χώρα μας και τον “φωτογράφισε” ως ηθικό αυτουργό (τον ίδιo, τον ΣΥΡΙΖΑ και την ΕΛΑΣ) της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή σε ένα άνθρωπο, την Βάγια Νέστορα.

Με μία ρητορική που δύσκολα έχει προηγούμενο στο δημόσιο διάλογο εδώ και πολλά χρόνια, ο κ. Κυρανάκης επιτέθηκε με οξύτατους χαρακτηρισμούς στον πρώην πρωθυπουργό και τον ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος μάλιστα ιδιαίτερα στα χρόνια της διακυβέρνησης 2015-2019.

Ο γραμματέας της ΝΔ είπε μεταξύ πολλών άλλων ότι ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ επέδειξαν διαχρονικά και με συνέπεια ανοχή στην τρομοκρατία, ότι με τις πολιτικές τους και την αντίληψή τους, ευνόησαν τρομοκράτες και αποφυλάκισαν εγκληματίες, πυροδότησαν τον διχασμό και εναντιώθηκαν σε κάθε προσπάθεια αυστηροποίησης του ποινικού κώδικα.

Έφερε δε ως παράδειγμα την κατάργηση του φυλακών τύπου Γ, οι οποίες ήταν για τους τρομοκράτες. Επιτέθηκε δε στον κ. Τσίπρα και ειδικά για τη δημιουργία του κόμματος ΕΛΑΣ, λέγοντας ότι επαναφέρει τον εμφυλιοπολεμικό διχασμό της αριστεράς.

«Η Βάγια Νέστορα δεν πέθανε, δολοφονήθηκε. Σήμερα έχει συμβεί μια φρικιαστική τραγωδία, η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα είδε την μητέρα της να καίγεται ζωντανή, μετά τα γκαζάκια που έβαλαν οι αναρχικές ομάδες για να δολοφονήσουν τους ανθρώπους αυτούς στο σπίτι τους με την οικογένειά τους. Και είναι ένα τραύμα που θα το κουβαλάει για όλη της την ζωή», είπε χαρακτηριστικά Κώστας Κυρανάκης.

«Σε αυτή την προσπάθεια που έχουμε κάνει για να ενισχύσουμε την αστυνομία η αριστερά ήταν πάντα απέναντι. Σε κάθε μέτρο για να μην αποφυλακίζεται ένας τρομοκράτης η αριστερά ήταν απέναντι. Ο βασικός μας πολιτικός αντίπαλος επέλεξε ένα όνομα του εμφυλίου και επανασυστήνεται στην Ελλάδα και διχάζει ξανά τους Έλληνες με κοιτούσατε περίεργα.Εγώ μια ΕΛΑΣ αναγνωρίζω, την Ελληνική Αστυνομία στην οποία έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και σε ώρες θα πρέπει να έχει πιάσει τους ενόχους της δολοφονίας. Αυτά τα περί ΕΛΑΣ, λαϊκού στρατούΤο να έρχεται ο Τσίπρας της αριστεράς να συστήνεται με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Αυτές είναι οι συνέπειες», πρόσθεσε.



🔵Κ. Κυρανάκης: «Την ένταση την πυροδοτεί αυτός που διχάζει τον λαό με ένα όνομα του εμφυλίου»



Δείτε καθημερινά στις 22:00 την εκπομπή #PisoApoTisGrammes με τους @GeorgePierros @elenikalogerop2 και @dimitris_takis στο #Action24 pic.twitter.com/5mlKhdkK2m — Action24 (@action24tv) July 1, 2026

🔵Κ. Κυρανάκης: «Κάθε φορά που ερχόταν ένα μέτρο κατά της τρομομοκρατίας η Αριστερά του Τσίπρα ήταν απέναντι»



Δείτε καθημερινά στις 22:00 την εκπομπή #PisoApoTisGrammes με τους @GeorgePierros @elenikalogerop2 και @dimitris_takis στο #Action24 pic.twitter.com/mfxQyRJgKG July 1, 2026

Η απάντηση της ΕΛΑΣ

«Την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την τρομοκρατία και υπερασπίζεται τη δημοκρατία, ο γραμματέας της ΝΔ επιλέγει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική. Στον κατήφορο της αθλιότητας δεν θα ακολουθήσουμε. Αν αυτή είναι η επιλογή του κου Μητσοτάκη θα τον αφήσουμε μόνο του», διεμήνυσε η ΕΛΑΣ.

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