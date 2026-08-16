Μπάγερν: Σοκ με τον Μουσιάλα – Κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο λόγω της ζέστης (Video)

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Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην «Allianz Arena» στο φιλικό της Μπάγερν Μονάχου με τη Λειψία, όταν ο Τζαμάλ Μουσιάλα έχασε την ισορροπία του και κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο, λίγο μετά το γκολ με το οποίο διαμόρφωσε το τελικό 3-1. Οι υψηλές θερμοκρασίες φαίνεται πως επιβάρυναν τον 23χρονο, ενώ οι πρώτες εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε δεν έδειξαν κάποιο σοβαρό πρόβλημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην τελική ευθεία της φιλικής αναμέτρησης της Μπάγερν με τη Λειψία για το Telekom Cup, την οποία οι Βαυαροί κέρδισαν με 3-1.

Ο Μουσιάλα είχε πετύχει στο 81ο λεπτό το τρίτο γκολ της ομάδας του, όταν, λίγο αργότερα, άρχισε να δείχνει αποπροσανατολισμένος και να χάνει σταδιακά την ισορροπία του.

Dün akşam Musiala bayılmış aniden pic.twitter.com/4LrOA5u791 — Urban_Cypriot ⚡️ (@CypriotUrban) August 16, 2026

Ο Ίσμαελ Σαϊμπαρί αντιλήφθηκε αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και έσπευσε προς το μέρος του, προλαβαίνοντας να τον συγκρατήσει πριν σωριαστεί στο έδαφος. Στο σημείο έτρεξε και ο Τζόσουα Κίμιχ, ενώ το ιατρικό επιτελείο της Μπάγερν μπήκε άμεσα στον αγωνιστικό χώρο.

Στους 33 βαθμούς η θερμοκρασία

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η θερμοκρασία εκείνη την ώρα είχε φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για τους ποδοσφαιριστές.

Ο Μουσιάλα φάνηκε να έχει επηρεαστεί περισσότερο από όλους, με την εικόνα του να προκαλεί έντονη ανησυχία στις εξέδρες. Το γήπεδο σίγησε την ώρα που ο Γερμανός διεθνής βρισκόταν στο χορτάρι και δεχόταν τις πρώτες βοήθειες.

📸 Ismael Saibari rushing to help Jamal Musiala when he noticed he was about to faint pic.twitter.com/VOXqjJ5UtO August 15, 2026

Τελικά κατάφερε να σηκωθεί και να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, εμφανώς καταβεβλημένος, υπό το χειροκρότημα των φιλάθλων.

Καθησυχαστικές οι πρώτες εξετάσεις

Οι πρώτες ενδείξεις για την κατάσταση της υγείας του ήταν καθησυχαστικές, καθώς από τις αρχικές εξετάσεις δεν προέκυψε κάποιο σοβαρό πρόβλημα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 23χρονος παρουσίασε ζάλη και κυκλοφορική δυσφορία, με τη μεγάλη ζέστη να θεωρείται πιθανός επιβαρυντικός παράγοντας.

Ο Μουσιάλα δεν συνέχισε την αναμέτρηση και αντικαταστάθηκε στα τελευταία λεπτά, ενώ η κατάσταση της υγείας του παρέμεινε το βασικό θέμα μετά τη νίκη της Μπάγερν επί της Λειψίας.

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