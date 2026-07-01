Τσίπρας για απώλεια Βάγιας Νέστορα: «Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία»

Τον αποτροπιασμό του για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα από εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Η τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής από μια εγκληματική εμπρηστική επίθεση μας συγκλονίζει όλους. Δηλώνω τον αποτροπιασμό μου για την απώλεια της Βάγιας Νέστoρα από την τρομοκρατική επίθεση στην οικία της», τόνισε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ.

Και πρόσθεσε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μία δημοκρατία. «Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην κόρη της, Αφροδίτη, στους αγαπημένους της ανθρώπους και στην παράταξη της Ν.Δ. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπισή της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας».

Η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Ν.Δ., κατέληξε από τα σοβαρά εγκαύματα που της προκάλεσε εμπρηστική επίθεση, που σημειώθηκε στο σπίτι της ξημερώματα της Τετάρτης (1/7).

Διαβάστε επίσης

Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπρηστική επίθεση κατά στελεχών ΝΔ – Πολιτική καταδίκη, «καμία ανοχή στο αίμα» το μήνυμα Μητσοτάκη

«Θα βρούμε τους εγκληματίες και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη» – Στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης ο Μητσοτάκης, δίπλα στους τραυματίες των εμπρηστικών επιθέσεων

Σάλος με το ακίνητο που φέρεται να απέκτησε η Καρυστιανού μέσω fund: «Ούτε καν το θυμάμαι – Δέχομαι πόλεμο από το σύστημα» απαντά