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01.07.2026 21:40

Τσίπρας για απώλεια Βάγιας Νέστορα: «Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία»

01.07.2026 21:40
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Τον αποτροπιασμό του για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα από εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Η τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής από μια εγκληματική εμπρηστική επίθεση μας συγκλονίζει όλους. Δηλώνω τον αποτροπιασμό μου για την απώλεια της Βάγιας Νέστoρα από την τρομοκρατική επίθεση στην οικία της», τόνισε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ.

Και πρόσθεσε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μία δημοκρατία. «Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην κόρη της, Αφροδίτη, στους αγαπημένους της ανθρώπους και στην παράταξη της Ν.Δ. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπισή της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας».

Η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Ν.Δ., κατέληξε από τα σοβαρά εγκαύματα που της προκάλεσε εμπρηστική επίθεση, που σημειώθηκε στο σπίτι της ξημερώματα της Τετάρτης (1/7).

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ΤΕΤΑΡΤΗ 01.07.2026 22:25
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