Σάλος με το ακίνητο που φέρεται να απέκτησε η Καρυστιανού μέσω fund: «Ούτε καν το θυμάμαι – Δέχομαι πόλεμο από το σύστημα» απαντά

Αιχμηρή απάντηση έδωσε η Μαρία Καρυστιανού μετά από δημοσίευμα του zougla.gr σχετικά με αγορά ακινήτου στην Αθήνα μέσω fund, από εταιρεία στην οποία συμμετέχει σε ποσοστό 50%.

Η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» απάντησε στο zougla.gr, απορρίπτοντας κάθε εμπλοκή σε προσωπικό επίπεδο και αποδίδοντας το δημοσίευμα σε πόλεμο που δέχεται από το σύστημα, από τη στιγμή που κατέβηκε στον πολιτικό στίβο.

Το επίμαχο ρεπορτάζ τη συνδέει με εταιρεία στην οποία εμφανίζεται ως διαχειρίστρια και μέτοχος κατά 50%, σε υπόθεση αγοράς ακινήτου που είχε προηγουμένως περάσει από διαδικασία αναγκαστικού πλειστηριασμού. Το ακίνητο αυτό αποκτήθηκε με το ποσό των μόλις 30.457 ευρώ, κάτω από την αντικειμενική τιμή του.

Η κ. Καρυστιανού αρνείται ότι είχε προσωπική γνώση της συγκεκριμένης συναλλαγής, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ενέργεια που σχετίζεται με την εταιρεία Where About Travels, την οποία είχε συνιδρύσει το 2022 με τον τότε σύντροφό της, Γιάννη Μωυσίδη. Παράλληλα, αφήνει αιχμές για πρόσωπα μέσα από το ίδιο της το κίνημα, κάνοντας λόγο για εσωτερικές πιέσεις και κατηγορώντας το «σύστημα».

«Ούτε καν το θυμάμαι» – Γιατί μιλά για εκβιασμούς και πιέσεις

Στην απάντησή της η Μαρία Καρυστιανού αναφέρει πως δεν μπορεί να απαντήσει με ένα απλό «ναι» ή «όχι» για τη συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς – όπως υποστηρίζει – δεν θυμάται τη συναλλαγή.

«Λοιπόν, το ζήτημα που μου θέτετε δεν είναι ένα ζήτημα στο οποίο μπορώ να σας απαντήσω “ναι” ή “όχι”. Ούτε καν το θυμάμαι. Γιατί αφορά μια συναλλαγή που έχει κάνει η εταιρεία που είχα ιδρύσει το ’22 με τον τότε σύντροφό μου, Γιάννη Μωυσίδη», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Στην απάντησή της η Μαρία Καρυστιανού κατηγορεί στελέχη ή πρόσωπα μέσα από το κίνημά της ότι έθεσαν το ζήτημα της αγοράς του ακινήτου, υποστηρίζοντας ότι το έμαθαν από τρίτους και το έφεραν στο προσκήνιο.

«Το θέμα το ερεύνησα, όταν ήρθαν πρόσωπα μέσα από το κίνημά μου και το έθεσαν γιατί τους το είπαν κάποιοι. Τώρα ποιοι, τέλος πάντων, μπορούμε να φανταστούμε όλοι, ότι το βρήκαν στο κτηματολόγιο, που είναι βέβαια όλα δημοσιευμένα, λέγοντάς μου ότι θα το βγάλουν στη δημοσιότητα αν δεν ενδώσω σε απαιτήσεις για τις υποψηφιότητες και για τα αρχηγιλίκια».

Η ίδια επισημαίνει ότι «όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να ενδώσω σε τέτοιους αστείους και ανήθικους εκβιασμούς», υποστηρίζοντας ότι «πρώτον, διότι δεν έχω καμία εξάρτηση, είμαι διάφανη, και δεύτερον, ούτε καν θυμάμαι αυτή τη συναλλαγή, καθώς η εταιρεία αυτή δεν λειτούργησε ποτέ σε μόνιμη βάση».

«Την εταιρεία διαχειριζόταν ο τότε σύντροφός μου – Του είχα απόλυτη εμπιστοσύνη»

Η Μαρία Καρυστιανού σημειώνει ότι η εταιρεία Where About Travels απέκτησε συνολικά τρία ακίνητα και ότι τη διαχείρισή της είχε αναλάβει πλήρως ο τότε σύντροφός της, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο του real estate.

Όπως αναφέρει, η ίδια ήταν απορροφημένη στο ιατρείο της, καθώς εργαζόταν από το πρωί μέχρι το βράδυ, ενώ μετά τον θάνατο της κόρης της αφιερώθηκε στον αγώνα της δικαίωσης.

«Η εταιρεία απλά απέκτησε συνολικά τρία ακίνητα και επιπλέον τη διαχειριζόταν ο τότε σύντροφός μου, στον οποίο είχα εμπιστοσύνη και ο οποίος ασχολείται γενικά με το real estate, ενώ εγώ ήμουνα αφιερωμένη στο ιατρείο μου μέχρι το 2023 που σκοτώθηκε η κόρη μου, και έπειτα συνδύαζα το ιατρείο μου μαζί με τον αγώνα για τη δικαίωση του παιδιού μου».

Μάλιστα, η κ. Καρυστιανού κάνει λόγο για «θέματα ανύπαρκτα» και για πόλεμο εναντίον της, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Για μένα όλο αυτό είναι ξεκάθαρο, ολοφάνερο ότι το σύστημα βρίσκει, άγνωστο με ποια ανταλλάγματα, πρόθυμους συνεργούς, και φυσικά, εκ των έσω, για να βάλει θέματα ανύπαρκτα, όπως μια πλαστή απόφαση Πρωτοδικείου του Άργους, όπως θυμόσαστε, την οποία δήθεν εγώ θα έχανα την επιμέλεια των παιδιών μου. Λοιπόν, όλος αυτός ο πόλεμος εμένα με χαροποιεί και με δυναμώνει, διότι αποκαλύπτει ξεκάθαρα τον πανικό του συστήματος, το οποίο μην έχοντας άλλο επιχείρημα για όλα αυτά στα οποία με συνέπεια και σταθερότητα, παλεύω και διεκδικώ για το καλό της χώρας, να επιστρατεύει τους αδύναμους κρίκους για να με χτυπήσει».

«Θα μου πείτε εμένα για το θέμα ηθικότητας της αγοράς;»

Σε ερώτημα του zougla.gr για το εάν η αγορά κατασχεμένης κατοικίας είναι μεν νόμιμη, αλλά είναι και ηθική, η κ. Καρυστιανού μίλησε για «καραμέλα» και παρέπεμψε στον πρώην σύντροφό της «για το θέμα της ηθικότητας».

«Μα τι καραμέλα είναι αυτή που λέτε; Σας εξηγώ ότι αυτή η κίνηση έγινε από τον κύριο Μωυσίδη, αν θέλετε μιλήστε με τον ίδιο για το θέμα ηθικότητας. Θα μου πείτε εμένα για το θέμα ηθικότητας; Θα δείτε το πρόγραμμα που θα βγάλουμε για τα funds και θα καταλάβετε για την ηθικότητα. Μια πράξη, λοιπόν, η οποία τελέστηκε όταν εγώ είχα χάσει την κόρη μου και δούλευα από το πρωί μέχρι το βράδυ στο ιατρείο, και στη συνέχεια προσπαθούσα σε Ελλάδα και εξωτερικό να καταργήσω το άρθρο 86, που ούτε εσάς σας βολεύει, γιατί ουσιαστικά δίνει ασυλία και τη δυνατότητα στους πολιτικούς μας να μας κακοποιούν, θέλετε να μου πείτε ότι καθόμουνα όλη τη μέρα πάνω από τους πλειστηριασμούς για να χτυπήσω σπίτι; Αυτό που, εσείς αυτό που ορίζετε, είναι ανήθικο. Ειλικρινά!», σημείωσε.

Στη συνέχεια, η ίδια αναφέρει ότι η αγορά του σπιτιού έγινε σε μια περίοδο που η ίδια ήταν «πνευματικά και σωματικά μη διαθέσιμη».

«Δείχνει ότι ήταν μια μεμονωμένη πράξη που την έκανε ο κύριος Μωυσίδης και έγινε, μάλιστα, και στο σημείο που εγώ ήμουνα… πνευματικά και σωματικά και από όλες τις απόψεις, μη διαθέσιμη», σημειώνει, ενώ επαναλαμβάνει ότι η ίδια δεν το γνώριζε.

«Σας εξηγώ ότι ο άνθρωπος με τον οποίο είχα σχέση και ασχολείται με το real estate, κάναμε, βέβαια, την εταιρεία μαζί, αλλά την ανέλαβε πλήρως. Κι εγώ είμαι γιατρός, εργάζομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ στο ιατρείο μου, δεν έχω καμία σχέση με αυτά, γιατί δεν το γνωρίζω το αντικείμενο. Είμαι διαχειρίστρια επειδή ακριβώς, λόγω φορολογίας, ο επειδή ο άνθρωπος είναι κάτοικος εξωτερικού και φορολογείται στο εξωτερικό, δεν ήθελε να έχει διπλή φορολογία. Οπότε το ανέλαβα εγώ».

Κλείνοντας, η Μαρία Καρυστιανού υποστηρίζει ότι δεν θα κάνει κάτι – τώρα που αποκαλύφθηκε το θέμα με τους πλειστηριασμούς των funds και την αγορά ακινήτου από την εταιρεία της – σημειώνοντας ότι θα συνεχίσει τον αγώνα της εναντίον των funds και υπέρ των ελληνικών οικογενειών που χάνουν τα ακίνητά τους.

«Τι να κάνω; Δεν έχω να κάνω κάτι. Δεν έχω να κάνω τίποτα απολύτως. Εγώ θα συνεχίσω τον αγώνα μου κατά των funds, υπέρ των ελληνικών οικογενειών και ελληνικών επιχειρήσεων που χάνουν τα ακίνητά τους. Επειδή ο κύριος Τσίπρας έφερε τα μνημόνια και μας παίρνουν τα σπίτια. Εκεί θα με βρείτε, δίπλα. Τα άλλα που θέλετε να με τοποθετήσετε, λυπάμαι. Δεν είμαι διαθέσιμη», απάντησε χαρακτηριστικά.

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