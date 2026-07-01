Μητσοτάκης για την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη: Μια παρουσία που υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την εξής ανάρτηση για την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη:

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη. Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή, με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μια παρουσία που υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες. Στην οικογένεια και τους φίλους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη. Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή, με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μια παρουσία που υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες. Στην οικογένεια και τους φίλους του εκφράζω τα ειλικρινή μου… — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 1, 2026

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