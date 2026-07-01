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01.07.2026 15:39

Μητσοτάκης για την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη: Μια παρουσία που υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες

01.07.2026 15:39
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την εξής ανάρτηση για την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη:

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη. Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή, με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μια παρουσία που υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες. Στην οικογένεια και τους φίλους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

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ΤΕΤΑΡΤΗ 01.07.2026 17:23
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