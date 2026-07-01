Αλλαγή «βάρδιας» στο Δικαστικό Συμβούλιο για Καραμανλή και Τριαντόπουλο – Ποιους εισαγγελείς έβγαλε η επαναληπτική κλήρωση (photos)

Αλλαγές στη σύνθεση των Δικαστικών Συμβουλίων τα οποία εξετάζουν τις υποθέσεις των Κώστα Καραμανλή και Χρήστου Τριαντόπουλου, επιφέρει η συνταξιοδότηση τριών δικαστικών λειτουργών που τα απαρτίζουν.

Κατά την επαναληπτική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής, ασκούσα καθήκοντα εισαγγελέα στο Δικαστικό Συμβούλιο για την υπόθεση του Κώστα Καραμανλή κληρώθηκε η Ελένη Καρκαμπούνα και αναπληρωτής της ο Βασίλης Φλωρίδης.

Αναπληρωτής του ασκούντος καθήκοντα εισαγγελέα στο Δικαστικό Συμβούλιο για την υπόθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου κληρώθηκε ο Σοφοκλής Λογοθέτης.

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