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ΥΓΕΙΑ

16.08.2026 10:00

Κλιματιστικό όλη τη νύχτα: Ποια θερμοκρασία είναι κατάλληλη για ύπνο;

16.08.2026 10:00
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Τις ζεστές καλοκαιρινές νύχτες το κλιματιστικό μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τον ύπνο. Το ερώτημα είναι αν πρέπει να παραμένει ανοιχτό μέχρι το πρωί και σε ποια θερμοκρασία, ώστε να μη ξυπνήσουμε παγωμένοι, με ξηρό λαιμό ή με έναν υπέρογκο λογαριασμό ρεύματος.

Ο ανθρώπινος οργανισμός μειώνει φυσιολογικά τη θερμοκρασία του καθώς προετοιμάζεται για ύπνο. Ένα δροσερό δωμάτιο διευκολύνει αυτή τη διαδικασία, ενώ η υπερβολική ζέστη προκαλεί εφίδρωση, συχνές αφυπνίσεις και ανήσυχο ύπνο. Ως γενικά ευνοϊκή θερμοκρασία δωματίου αναφέρονται συχνά οι 18–20 βαθμοί, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να ρυθμίζουμε το κλιματιστικό στους 18 βαθμούς μέσα στο ελληνικό καλοκαίρι.

Η πρακτική ρύθμιση για το κλιματιστικό

Για τους περισσότερους ενήλικες, μια ρύθμιση μεταξύ 24 και 26 βαθμών Κελσίου αποτελεί πιο ισορροπημένη επιλογή. Προσφέρει δροσιά χωρίς μεγάλη διαφορά από την εξωτερική θερμοκρασία και περιορίζει την κατανάλωση ενέργειας. Αν εξακολουθούμε να ζεσταινόμαστε, μειώνουμε τη θερμοκρασία σταδιακά, έναν βαθμό κάθε φορά, αντί να επιλέγουμε εξαρχής τους 18 ή 19 βαθμούς.

Το κλιματιστικό μπορεί να λειτουργεί ολόκληρη τη νύχτα, εφόσον είναι σωστά συντηρημένο. Χρησιμοποιούμε τη λειτουργία «sleep», η οποία προσαρμόζει σταδιακά τη θερμοκρασία, ή ρυθμίζουμε χρονοδιακόπτη εάν το δωμάτιο διατηρείται δροσερό. Κλείνουμε πόρτες και παράθυρα και αποφεύγουμε τις πολύ χαμηλές ρυθμίσεις, οι οποίες αυξάνουν την κατανάλωση χωρίς να εξασφαλίζουν καλύτερο ύπνο.

Η ροή του αέρα δεν πρέπει να κατευθύνεται απευθείας στο πρόσωπο ή στο σώμα. Δεν προκαλεί από μόνη της «κρυολόγημα», μπορεί όμως να ξηράνει τα μάτια, τη μύτη και τον λαιμό ή να δημιουργήσει μυϊκή δυσφορία. Ρυθμίζουμε τις περσίδες προς τα πάνω και χρησιμοποιούμε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα.

Καθαρίζουμε συστηματικά τα φίλτρα, καθώς η συσσώρευση σκόνης, γύρης και μούχλας μπορεί να επιβαρύνει ανθρώπους με αλλεργίες ή άσθμα. Φροντίζουμε επίσης η υγρασία του χώρου να μην είναι υπερβολικά χαμηλή και έχουμε δίπλα μας νερό.

Δεν υπάρχει, τελικά, μία ιδανική θερμοκρασία για όλους. Παιδιά, ηλικιωμένοι και άτομα με χρόνια νοσήματα μπορεί να χρειάζονται διαφορετική ρύθμιση. Ο καλύτερος κανόνας είναι ένα δροσερό δωμάτιο, χωρίς έντονο ρεύμα και χωρίς να χρειάζεται να κοιμόμαστε… κάτω από βαρύ πάπλωμα τον Αύγουστο.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 16.08.2026 13:06
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