Κασσελάκης: Φεύγω από την πολιτική αν δεν πετύχω στις εκλογές

Με τη φράση «δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Έχω ανεξάρτητη ταυτότητα έξω από τη Βουλή. […] Εάν ο λαός δεν επιθυμεί να τον αντιπροσωπεύσω στην επόμενη Βουλή, θα είναι το τέλος της πορείας μου. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω ρουσφέτια και να παίξω παιχνίδια που παίζουν οι άλλοι εδώ και δεκαετίες, είμαι ο μόνος που έβαλε το χέρι στην τσέπη», ο πρόεδρος των Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο, Στέφανος Κασσελάκης, γνωστοποίησε τις προθέσεις του ενόψει των εθνικών εκλογών.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, o Σ. Κασσελάκης απάντησε στην κριτική που δέχεται το κόμμα του σχετικά με την ιδεολογική του πορεία, λέγοντας ότι «οι ιδεοληψίες είναι ξεπερασμένες», προσθέτοντας πως είναι κατά των «εργατοπατέρων» και των κομματικών παρατάξεων που κανονίζουν τα ψηφοδέλτια. «Θέλουμε χαμηλή φορολογία, να μπει τέλος στα επιδόματα. Ο κόσμος δεν θέλει το κράτος να κάνει business, δεν λειτουργεί η ελεύθερη οικονομία», συμπλήρωσε, ενώ αφήσε αιχμές και για τον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι «όποιος νομίζει ότι αυτό που γίνεται στο κόμμα που ήμουν δημοκρατικά εκλεγμένος είναι αυτό που πρεσβεύει η Αριστερά, ευτελίζει την Αριστερά».

Μιλώντας για τον πήχη που θέτει ο ίδιος σχετικά με την επόμενη κάλπη, ο Σ. Κασσελάκης ξεκαθάρισε πως «κάθε κόμμα έχει έναν πήχη για τη Βουλή». Ο ίδιος ανέφερε πως επιθυμεί να υπάρχει πλουραλισμός με πολλά κόμματα, ώστε «να δοκιμάζονται πρόσωπα και κόμματα», προσθέτοντας πως είναι σημαντικό να υπάρχει ανανέωση από διαφορετικές καταβολές και απόψεις.

Ο πρόεδρος των Δημοκρατών τόνισε, επίσης, πως το κόμμα του έχει «ανθρωπιστική φιλελεύθερη ατζέντα», ενώ απέρριψε την ιδέα συγκρότησης κοινού μετώπου από την αντιπολίτευση, λέγοντας ότι «τα μαγειρεία δεν λειτουργούν. Αν γίνουν τέτοιες προεκλογικές συγκολλήσεις, χρειάζονται ανοιχτές διαδικασίες και λαϊκή νομιμοποίηση, αλλιώς δεν έχει νομιμοποίηση ένα τέτοιο σχήμα» και προσθέτοντας ότι είναι ανάγκη να υπάρξει κυβέρνηση συνασπισμού.

Παράλληλα, επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, καθώς είπε ότι πέρα «από την όποια χειραγώγηση προεκλογικά» που έκανε η ΝΔ μέσω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, «το 41% φέρει την υπογραφή του Αλέξη Τσίπρα» και εκτίμησε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήδη ευνοείται από την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού. «Ακούμε οικονομικές ανοησίες από το κόμμα του Τσίπρα για μερίσματα και κλειστές τράπεζες που στέλνουν τον κόσμο στο μαξιλάρι της ασφάλειας και της σταθερότητας», σημείωσε.

Διαβάστε επίσης

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα για Μελά – Ρέππα ζητά ο εισαγγελέας

Γεραπετρίτης για ελληνοτουρκικά: «Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός, καμία υποχώρηση στα εθνικά θέματα» – Αιχμές για Σαμαρά (videos)

Χατζηδάκης: Τις επόμενες ημέρες εφαρμογή 4 ρυθμίσεις κατά της γραφειοκρατίας – Τι αφορούν