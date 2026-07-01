ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα για Μελά – Ρέππα ζητά ο εισαγγελέας

Την ενοχή των δύο τότε στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ για δύο πλημμελήματα, αναφορικά με τη μη διαβίβαση του πορίσματος Τυχεροπούλου στις εισαγγελικές αρχές, εισηγήθηκε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να αναβαθμιστεί το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφου.

Ειδικότερα, πρότεινε να κηρυχθεί ένοχος τόσο ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού και πολιτευτής της ΝΔ, Δημήτρης Μελάς, όσο και η άλλοτε επικεφαλής της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Αθανασία Ρέππα, για τα πλημμελήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος.

Παράλληλα, πρότεινε να μετατραπεί και για τους δύο κατηγορούμενους η πράξη της υπεξαγωγής εγγράφου από υπάλληλο σε κακούργημα λόγω ύψους της συνολικής ζημίας που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ και να δικασθεί το σκέλος αυτό από το αρμόδιο δικαστήριο, ήτοι από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Η πρόταση του εισαγγελέα

«Προέκυψε ότι η κ. Ρέππα και ο κ. Μελάς, όντας υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ, με πρόθεση απέκρυψαν από τον εισαγγελέα την έκθεση Τυχεροπούλου.

Δεν ήθελαν να αποκαλυφθεί από τις διακριτές αρχές ότι οι εν λόγω παραγωγοί εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επειδή η πράξη πληροί τη νομοτυπική υπόσταση του κακουργήματος, προτείνω το δικαστήριο να κηρυχθεί καθ’ υλην αναρμόδιο να δικάσει αυτή την πράξη και να πάει στο Τριμελές Εφετείο Κακουργμάτων Αθηνών.

Ως προς τα αδικήματα της υπόθαλψης εγκληματία από κοινού και κατά συρροή και της παράβασης καθήκοντος ζητώ να κηρυχθούν ένοχοι» τόνισε χαρακτηριστικά ο εισαγγελικός λειτουργός.

Σύμφωνα με την πρόταση επί της ενοχής, η έκθεση Τυχεροπουλου ήταν καθόλα νόμιμη. «Προέκυψε ότι ο κύριος Βάρρας (σσ τότε πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ) είχε δώσει ειδικές εντολές ελέγχου οπότε η Τυχεροπουλου έχει ενεργήσει κατόπιν εντολών του Βάρρα.

Αλλά και αυθαίρετα να είχε ενεργήσει, θα ψέξουμε μια υπάλληλο που ακόμα και αν αποφάσισε από το σπίτι της να κάνει ελέγχους, έφερε στην επιφάνεια προβλήματα απάτης; Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό» σχολίασε.

Ο εισαγγελικός λειτουργός αναφέρθηκε σε όλα τα βήματα που οδήγησαν το 2019 τον τότε επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα, στο να ζητήσει τον έλεγχο, επισημαίνοντας ιδίως έναν φάκελο για 100 αιτούντες στα Τρίκαλα που φέρονταν να διενεργούν απάτη ο οποίος διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα για άσκηση διώξεων και την ενημέρωσή του για παράτυπες λήψεις επιδοτήσεων από αιτούντες στην Κρήτη.

Εξαιτίας την γενικής ενημέρωσης που είχε -κατά τον εισαγγελέα- ο Γρηγόρης Βάρρας προχώρησε σε συγκροτήσεις επιτροπών ελέγχου, μεταξύ των οποίων η διευρυμένη επιτροπή μέλος της οποία ήταν η Π. Τυχεροπουλου, για τον έλεγχο 99 ΑΦΜ παραγωγών που είχαν λάβει εθνικό απόθεμα για το 2019 και ζητούσαν για το 2020.

Όπως εξήγησε ο εισαγγελέας, αποτέλεσμα ήταν να του δοθούν δύο φάκελοι: ένας όλων των υπόλοιπων ελεγκτών και ένας της Τυχεροπουλου.

«Αν και ρώτησε ίδιος, δεν ετέθη πρόβλημα συνεργασίας μεταξύ των ελεγκτών. Στον πρώτο φάκελο υπήρχαν ευρήματα απόπειρας εξαπάτησης του οργανισμού, ενώ στην έκθεση Τυχεροπούλου γινόταν έλεγχος για τα 99 ΑΦΜ και όχι τα 9 που της αναλογούσαν και είχε κάνει ευρύτερο έλεγχο διαπιστώνοντας ευρήματα απάτης» περιέγραψε ο εισαγγελικός λειτουργός αναλύοντας όλες τις ενέργειες του Γρηγόρη Βάρρα για ένα ερευνηθεί περαιτέρω η ενδεχόμενη απάτη, ζητώντας μάλιστα και ενισχύσεις.

Σύμφωνα με την εισήγηση, στη διάρκεια όλων αυτών των ενεργειών του Γρηγόρη Βάρρα υποψιάστηκε ότι η κατηγορούμενη Αθ. Ρέππα μαζί με συνάδελφό της προφασίστηκαν ότι δεν ήταν δυνατός ένας τόσο εκτεταμένος έλεγχος και ζήτησε εξηγήσεις από την κατηγορούμενη.

«Η κατηγορούμενη δεν απαντά όμως στο κρίσιμο ερώτημα αν διαπίστωσε ότι τα έτη 2017-2019 παραγωγοί δήλωναν ως ιδιωτικά βοσκοτόπια που στο παρελθόν δηλώνονταν δημόσια. Η σιωπή της Ρέππα σε αυτό σημαίνει οπτι ή δεν είχε αντιληφθεί το φαινόμενο και δεν το ομολογούσε ή κατά παράβαση των υποχρεώσεων της δεν είχε ενημερώσει τη διοίκηση ούτε είχε δώσει σχετική εντολή ελέγχων» επεσήμανε.

Ακολούθησε η παραίτηση Βάρρα κατ’ απαίτηση του τότε υπουργού Μάκη Βορίδη και ενόψει της αποχώρησής του ζήτησε για να συνεχιστούν έλεγχοι του με σειρά εντολών του. Κατά τον εισαγγελέα, «παρά τη σαφέστατη εντολή Βάρρα για έλεγχο παραγώγων με τη σκληρή εγκύκλιό του η κυρία Ρέππα αρνήθηκε να εκτελέσει ζητώντας οδηγίες για τον τρόπο ελέγχου και μάλιστα τη μέρα της παραίτησης του, γνωρίζοντας εκείνη εκ των έσω ότι επίκειται να φύγει από τη διοίκηση και για να μην φαίνεται ότι δεν εκτέλεσε την εντολή, προσχηματικά ζήτησε περαιτέρω εντολές ελπίζοντας πως δεν θα λάμβανε τις οδηγίες που ζητούσε».

Την ίδια ώρα, όπως ανέφερε, ο τότε αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και κατηγορούμενος Δημ. Μελάς «πίεζε να μάθει τα αποτέλεσμα της εμπιστευτικής έκθεσης ελέγχου που είχε ζητήσει ο κύριος Βάρρας».

Εν τέλει, η Έκθεση Τυχεροπουλου κοινοποιήθηκε από την ίδια στους δύο κατηγορούμενους και διαπίστωνε «σημαντικά ευρήματα υπόνοιες για εξαπάτηση του οργανισμού» από συγκεκριμένους παραγωγούς, προτείνοντας να εξαιρεθούν από το εθνικό απόθεμα για έτος 2020 και τη διαβίβαση του πορίσματος στις εισαγγελικές αρχές.

«Κι ενώ κανείς θα ανέμενε να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για να αποσταλεί η Έκθεση στις εισαγγελικές αρχές και για την εξαίρεση των παραγωγών από το εθνικό απόθεμα του 2020, αντιθέτως η κυρία Ρέππα με έγγραφο της μεταξύ άλλων προς τον νέο πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κύριο Παππά και προς τον Δημ. Μελά εξέθεσε ότι η έκθεση Τυχεροπουλου δεν συνοδεύεται από φύλλα αξιολόγησης και ότι ήταν αντίθετη στο θεσμικό πλαίσιο του ΟΠΕΚΕΠΕ ως παράνομη και ελλιπής και θα πρέπει η έκθεση να συμπληρωθεί με διάφορα στοιχεία» τόνισε ο εισαγγελέας καταλήγοντας: «Εντύπωση προκαλεί γιατί οι κατηγορούμενοι εκθέτουν τα προβλήματα νομιμότητας και δεν απευθύνθηκαν στην κυρία Τυχεροπουλου προς συμπλήρωση της έκθεσης της».

Η δίκη συνεχίζεται την Πέμπτη (2/7) με τις αγορεύσεις των συνηγόρων και εν συνεχεία θα ακολουθήσει η απόφαση του δικαστηρίου.

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