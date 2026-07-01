Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Ελεύθεροι αφέθηκαν οι πέντε συλληφθέντες

Ελεύθεροι αφέθηκαν από τον εισαγγελέα, οι πέντε συλληφθέντες για την πτώση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.

Ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης, που χειρίζεται την υπόθεση παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν διαπραχθεί αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος, όπως έκθεση, ή μόνο πλημμελήματος όπως η παραβίαση οικοδομικών κανόνων, ώστε να αποφασιστεί η περαιτέρω δικαστική εξέλιξη.

Κρίσιμο για την έρευνα της Δικαιοσύνης θεωρείται το αποτέλεσμα πραγματογνωμοσύνης, για να διαπιστωθεί για ποιο λόγο κατέρρευσε το κτίριο.

Μέχρι τότε οι συλληφθέντες θα παραμείνουν ελεύθεροι, ενώ η συνέχεια και η ποινική τους μεταχείριση, θα κριθεί από την έρευνα της Δικαιοσύνης.

«Και η Πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει»

Η παρατηρητικότητα μιας ηλικιωμένης ενοίκου και η έγκαιρη κινητοποίηση μιας ιδιώτη μηχανικού μετά από έκκληση της κόρης της ηλικιωμένης απέτρεψαν την τραγωδία στα Πετράλωνα, όπου η τετραώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, την ώρα που εκτελούνταν εργασίες ανέγερσης νέας οικοδομής στο διπλανό οικόπεδο. Από την κατάρρευση δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ανθρώπινες απώλειες, γεγονός που αποδίδεται στην έγκαιρη εκκένωση του κτηρίου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις στρέφονται στις εργασίες εκσκαφής για τα θεμέλια της υπό ανέγερση πενταώροφης οικοδομής στο γειτονικό οικόπεδο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι εργασίες ενδέχεται να προκάλεσαν μετακίνηση του εδάφους και απώλεια της στατικής επάρκειας του παλαιού κτηρίου, το οποίο κατέρρευσε σαν «πύργος από τραπουλόχαρτα».

Σωτήρια η αυτοψία μηχανικού που κλήθηκε να εκτιμήσει τις ρωγμές

Καθοριστικό ρόλο στην αποφυγή της τραγωδίας έπαιξε μια ιδιώτης μηχανικός, η οποία δεν είχε καμία σχέση με το έργο της υπό ανέγερση οικοδομής. Η μηχανικός κλήθηκε από την κόρη ηλικιωμένης ενοίκου, όταν η τελευταία παρατήρησε από το προηγούμενο βράδυ έντονες ρωγμές στο διαμέρισμά της.

Κατά την αυτοψία, η μηχανικός διαπίστωσε ότι είχε δημιουργηθεί μεγάλο κενό μεταξύ της πολυκατοικίας και του διπλανού κτηρίου, ένδειξη ότι το κτήριο είχε ήδη πάρει επικίνδυνη κλίση. Αμέσως ειδοποίησε τους ενοίκους των επτά διαμερισμάτων να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και αρκετοί, υποψιασμένοι πια, κάποια σημάδια αποκόλλησης από το διπλανό κτίριο, έφυγαν.

Την επόμενη μέρα η πολυκατοικία κατέρρευσε. Μία ηλικιωμένη, που διέμενε σε διαμέρισμα του ημιώροφου και δεν είχε φύγει, σώθηκε επειδή είχε βγει για λίγα λεπτά σε κοντινό φούρνο, την ώρα που σημειώθηκε η κατάρρευση.

Μετά την κατάρρευση σήμανε μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής και της 1ης ΕΜΑΚ, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι ενδεχομένως τέσσερα άτομα να είχαν εγκλωβιστεί στα συντρίμμια.

Ωστόσο, σταδιακά επιβεβαιώθηκε ότι όλοι οι ένοικοι ήταν ασφαλείς, ενώ μία γυναίκα που αρχικά αναζητούνταν εντοπίστηκε τελικά στο Ναύπλιο.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν για αρκετές ώρες, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι ενδεχομένως να βρίσκονταν κάτω από τα ερείπια εργαζόμενοι ή άλλα άτομα. Τελικά δεν εντοπίστηκε κανένας εγκλωβισμένος.

«Η κλίση του κτηρίου ήταν ορατή εδώ και μια εβδομάδα»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί καταγγελία της κόρης της ηλικιωμένης, σύμφωνα με την οποία όταν ενημέρωσαν επιβλέποντες μηχανικούς για την επικίνδυνη κλίση του κτηρίου, εκείνοι φέρεται να απάντησαν: «Και η Πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει». Η συγκεκριμένη καταγγελία ερευνάται.

Καταγγελίες αναφέρουν ακόμη ότι αμέσως μετά την κατάρρευση ορισμένα άτομα που βρίσκονταν στο εργοτάξιο αποχώρησαν από το σημείο με όχημα του έργου, ωστόσο πέντε έμειναν, οι οποίοι και συνελήφθησαν.

Οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο μάλιστα απομακρύνθηκαν από το σημείο, καθώς είχαν αντιληφθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

«Άκουσαν το τρίξιμο ότι θα πέσει η πολυκατοικία και βγήκαν έξω. Ήταν περίπου πέντε άτομα. Αν είχαν μείνει εκεί, θα είχαμε θύματα», ανέφερε χαρακτηριστικά περίοικος.

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι η κλίση του κτιρίου ήταν ορατή ακόμη και με γυμνό μάτι εδώ και περίπου μία εβδομάδα.

Όπως ανέφερε, είχαν δημιουργηθεί ρωγμές και αποκόλληση από το γειτονικό κτίριο, με την εικόνα να επιδεινώνεται όσο προχωρούσαν οι εργασίες στο διπλανό οικόπεδο.

«Είχε ρωγμές, είχαν ραγίσει και τα τζάμια. Είχε πάρει περίπου 5% κλίση και μέσα σε ελάχιστο χρόνο έφτασε περίπου στο 15%. Φαινόταν ακόμη και με γυμνό μάτι», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι, κατά τη διάρκεια των εργασιών θεμελίωσης της νέας οικοδομής, ο μηχανικός επιχείρησε να σταθεροποιήσει το έδαφος με μπετό.

«Ο μηχανικός είπε “θα τη στερεώσω”. Μόλις όμως έριξαν το μπετό, έκατσε το χώμα και η πολυκατοικία κατέρρευσε», ανέφερε.

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