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01.07.2026 09:28

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 19χρονο για ληστείες σε ψιλικατζίδικο και φαρμακείο

01.07.2026 09:28
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Ένας 19χρονος συνελήφθη για ληστεία σε κατάστημα ψιλικών στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, ο νεαρός εισήλθε χθες τα ξημερώματα στο κατάστημα, όπου, υπό την απειλή αιχμηρού αντικειμένου, αφαίρεσε από τον υπάλληλο 260 ευρώ, προτού διαφύγει.

Κατόπιν αναζητήσεων στην ευρύτερη περιοχή, αστυνομικοί τον εντόπισαν άμεσα και τον συνέλαβαν. Στην κατοχή του βρέθηκαν τα χρήματα και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους.

Η αστυνομική έρευνα που ακολούθησε οδήγησε στην εξιχνίαση ακόμη μίας ληστείας, με φερόμενο ως δράστη τον ίδιο, στις 19 Ιουνίου σε φαρμακείο στην ίδια περιοχή με λεία 400 ευρώ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 01.07.2026 09:47
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