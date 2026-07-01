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01.07.2026 08:26

Ηλεία: Αγωνία για 37χρονη που αγνοείται

01.07.2026 08:26
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Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 37χρονης από τη Μούτελη Ηλείας. Τα ίχνη της χάθηκαν το βράδυ της Τρίτης 23 Ιουνίου 2026.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, έπειτα από αίτημα της οικογένειάς της. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Διονυσία Ντανοπούλου έχει ύψος 1,69 μ., είναι κανονικού βάρους, έχει ξανθά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν σορτσάκι, μακό μπλούζα και σαγιονάρες.

Όποιος έχει οποιαδήποτε πληροφορία καλείται να επικοινωνήσει με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000. Οι πολίτες μπορούν επίσης να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας ή να ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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