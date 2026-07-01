Καιρός: Ανάσα δροσιάς για την Ευρώπη μετά το πύρινο κύμα, με 39άρια φλερτάρει η Ελλάδα και ετοιμάζεται για γενικευμένη αστάθεια

Καλό μήνα, φίλες και φίλοι! Μπαίνουμε επίσημα στον Ιούλιο, τον κατ’ εξοχήν μήνα του ελληνικού καλοκαιριού. Την ίδια ώρα η δυτική και κεντρική Ευρώπη παίρνει επιτέλους βαθιές ανάσες δροσιάς. Το ακραίο κύμα καύσωνα που την ταλαιπώρησε απομακρύνεται σιγά σιγά και οι ευρωπαίοι πολίτες μετρούν τις πληγές τους από την πρωτοφανή θερμική καταπόνηση.

Βέβαια, με τόσο καυτές καταστάσεις στην υπόλοιπη ήπειρο, το μόνο βέβαιο ήταν ότι… κάπως θα μας «έκαιγε» κι εμάς το θέμα! Και πράγματι, αυτό το σύντομο κύμα ζέστης που βιώσαμε δεν ήταν τίποτα άλλο παρά τα υπολείμματα εκείνων των θερμών αερίων μαζών που καταπόνησαν ολόκληρη την Ευρώπη και κατάφεραν να φτάσουν μέχρι τη γειτονιά μας. Νιώσαμε τη ζέστη για τα καλά, ειδικά αν χρειαζόταν να κυκλοφορήσουμε κάτω από τον ήλιο ή αν μπαίναμε μέσα στο αυτοκίνητο που είχε γίνει «φούρνος», αφού φλερτάραμε έντονα με τα σαραντάρια. Ωστόσο, ας είμαστε ξεκάθαροι: σε καμία περίπτωση αυτές οι συνθήκες δεν ορίζουν έναν πραγματικό καύσωνα!

Τα μετεωρολογικά νέα δείχνουν ότι η δυτική Ευρώπη δεν θα ησυχάσει για πολύ, αφού μέσα στον Ιούλιο φαίνεται να την προσεγγίζει ένα ακόμα ισχυρό κύμα ζέστης. Ευτυχώς, η Ελλάδα παραμένει προστατευμένη και συνεχίζει να διανύει ένα απολύτως τυπικό, κλασικό καλοκαίρι χωρίς ακρότητες.

Στα δικά μας τώρα, η ζέστη έδειξε για τα καλά τα δόντια της χθες. Ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 39 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι στη Βόρεια και Ανατολική Ελλάδα. Σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η πιο υψηλή θερμοκρασία της χώρας καταγράφηκε στο Ηλιόλουστο Κιλκίς, όπου το θερμόμετρο άγγιξε τους 39.3 °C. Πολύ κοντά ακολούθησαν η Σαλαμίνα με 39.1 °C και το Δίον Πιερίας με 39 °C, αποδεικνύοντας ότι αυτό το τετραήμερο ξέσπασμα ζέστης ήταν αρκετά αισθητό.

Για σήμερα Τετάρτη, ο ήλιος θα κυριαρχήσει σε ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα βγουν σύννεφα, κυρίως στα ηπειρωτικά, τα οποία θα φέρουν τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα Βόρεια και Δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 με 5 μποφόρ, και μέσα στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά έως τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά σε σχέση με χθες. Ο υδράργυρος θα δείξει στις Κυκλάδες και την Κρήτη 30 με 31 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα 35 με 37 βαθμούς, ενώ σε κλειστά ηπειρωτικά τμήματα θα φτάσει και τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι βοριάδες θα πνέουν στα 3 με 5 μποφόρ, ενώ το meσημέρι και το απόγευμα θα γυρίσουν σε θαλάσσια αύρα. Το θερμόμετρο θα δείξει από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, αλλά αν μένετε κοντά στη θάλασσα, υπολογίστε ότι η μέγιστη τιμή θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσουμε με ήλιο, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν σύννεφα και θα έχουμε τοπικές μπόρες, καθώς και πιθανές καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Κρατήστε όμως αυτό: το μεγάλο ενδιαφέρον κρύβεται στις επόμενες ημέρες. Από την Πέμπτη έως και το Σάββατο ο καιρός αλλάζει χαρακτήρα, καθώς περιμένουμε μια γενικευμένη αστάθεια με μπόρες και καταιγίδες σε όλα σχεδόν τα ηπειρωτικά της χώρας. Το καλύτερο νέο είναι ότι από την Παρασκευή η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει σταδιακά. Αυτό το σύντομο κύμα ζέστης ολοκληρώνει τον κύκλο του, την ίδια ώρα που τα μελτέμια στο Αιγαίο θα ζωηρέψουν ξανά για να μας χαρίσουν όμορφες, δροσερές ανάσες.

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