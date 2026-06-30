Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Εικόνες-σοκ από τη σχολή του Τάσου Ξιαρχό (Video)

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης, 30/6, στα Πετράλωνα, όταν τετραώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό αποδίδεται σε εργασίες που εκτελούνταν σε γειτονικό κτίριο, με την ΕΜΑΚ και τα κλιμάκια της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων.

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της κατάρρευσης, οι Αρχές προχώρησαν σε πέντε προσαγωγές.

Τα videos που δημοσίευσε ο Τάσος Ξιαρχό

Ο Τάσος Ξιαρχό, μέσω ανάρτησής του στο TikTok, μετέδωσε εικόνες από το σημείο, καθώς πολύ κοντά στο κτίριο που κατέρρευσε διατηρεί σχολή χορού.

Ο ίδιος εμφανίστηκε ιδιαίτερα ταραγμένος, περιγράφοντας την επιχείρηση των Αρχών και την προσπάθεια εντοπισμού πιθανών εγκλωβισμένων, ενώ τόνισε ότι στο σημείο διατηρείται ησυχία ώστε να γίνουν αντιληπτές τυχόν φωνές.

Σε ένα από τα βίντεο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Παιδιά έχω σχολή χορού εδώ στο Γκάζι και έπεσε το πίσω κτίριο. Είναι σοκαριστικό το ότι έχει πέσει. Χριστέ και παναγία μου, οι άνθρωποι».

Την ίδια ώρα, μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν ότι η κατάρρευση σημειώθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ενώ οι αρχικές πληροφορίες για τέσσερις εγκλωβισμένους δεν επιβεβαιώθηκαν, καθώς τα συγκεκριμένα άτομα ήρθαν σε επικοινωνία με τους οικείους τους.

Σημειώνεται ότι οι Αρχές εξετάζουν αν υπήρχαν οι απαιτούμενες άδειες για τις εργασίες που βρίσκονταν σε εξέλιξη, ενώ στο σημείο μετέβη και κλιμάκιο της Πολεοδομίας.

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