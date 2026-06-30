Φωτιά στα Εξαμίλια Κορινθίας – 112 ετοιμότητας στον Άγιο Δημήτριο

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή των Εξαμιλίων Κορινθίας. Το πύρινο μέτωπο επεκτάθηκε πολύ γρήγορα, ενώ η Πολιτική Προστασία εξέδωσε μήνυμα ετοιμότητας 112 για την περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Για την κατάσβεσή της υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής.

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