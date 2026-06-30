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30.06.2026 16:30

Κρήτη: Τρεις συλλήψεις για διακίνηση κάνναβης με το πλοίο της γραμμής – Στους κατηγορούμενους και μέλος του πληρώματος

30.06.2026 16:30
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Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο πλαίσιο επιχείρησης που οργανώθηκε έπειτα από πληροφορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

Μετά τον κατάπλου πλοίου που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Ηράκλειο, οι λιμενικοί εντόπισαν έναν 24χρονο με ταξιδιωτικό σάκο. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν οκτώ αεροστεγώς σφραγισμένες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 4.545 γραμμαρίων.

Οι έρευνες έδειξαν ότι ο 24χρονος φέρεται να είχε αναλάβει τη μεταφορά των ναρκωτικών έναντι αμοιβής για λογαριασμό δύο ακόμη ανδρών, ηλικίας 24 και 30 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε κοντινή απόσταση από το λιμάνι και συνελήφθησαν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 24χρονος που μετέφερε την κάνναβη είναι μέλος του πληρώματος του πλοίου.

Έρευνες στα σπίτια των συλληφθέντων και κατασχέσεις

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις κατοικίες των δύο συγκατηγορουμένων, παρουσία δικαστικής λειτουργού και με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «ΣΤΟΡΜ».

Στο σπίτι του δεύτερου 24χρονου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο γραμμάρια κοκαΐνης, 12 γραμμάρια κάνναβης, δύο αεροβόλα πιστόλια μαζί με αμπούλες και βολίδες, δύο μαχαίρια, μία πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος, μία ζυγαριά ακριβείας, καθώς και 3.240 ευρώ.

Κατά την έρευνα στην κατοικία του 30χρονου βρέθηκαν δύο συσκευασίες κάνναβης βάρους 14 και 4 γραμμαρίων, ενώ εντοπίστηκαν ακόμη πέντε άδειες νάιλον συσκευασίες με υπολείμματα κάνναβης, ίδιου τύπου με εκείνες που είχαν βρεθεί στον ταξιδιωτικό σάκο του πρώτου συλληφθέντα.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, το οποίο προχώρησε στην κατάσχεση όλων των ναρκωτικών, τριών κινητών τηλεφώνων και του χρηματικού ποσού. Οι κατασχεθείσες ουσίες θα αποσταλούν στη Μονάδα Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου θα υποβληθούν σε εργαστηριακό έλεγχο.

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