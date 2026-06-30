Πώς έγινε η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα – Τι λένε οι εκτιμήσεις των ειδικών, μαρτυρίες – σοκ και έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης σταΠετράλωνα, όπου σημειώθηκε κατάρρευση πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης 22. Άμεσα κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική και η 1η ΕΜΑΚ που άρχισαν να αναζητούν τυχόν εγκλωβισμένους στα συντρίμμια, μιας και η πολυκατοικία κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος, ενώ στο διπλανό οικόπεδο γίνονταν εργασίες ανοικοδόμησης κτιρίου. Οι ειδικοί τονίζουν ότι μεγάλο ρόλο στην κατάρρευση πιθανώς έπαιξαν και η παλαιότητα της πολυκατοικίας, η οποια πιθανώς είχε προβλήματα στατικότητας πριν τις εργασίες στο διπλανό οικόπεδο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτήριο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα σωστικά συνεργεία. Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για τέσσερις αγνοούμενους που διέμεναν στην πολυκατοικία εκ των οποίων οι τρεις κατόρθωσαν και βγήκαν άμεσα καθώς το κτήριο έπεσε τμηματικά. Ωστόσο, μια φοιτήτρια παρέμενε αγνοούμενη, καθώς οι οικείοι της δεν είχαν κατορθώσει να επικοινωνήσουν μαζί της. Ευτυχώς, η νεαρή κοπέλα ήταν διακοπές στο Ναύπλιο και όταν ενημερώθηκε για το πρωτοφανές περιστατικό μίλησε με τους οικείους της.

Την ίδια στιγμή, σε συλλήψεις μετράπηκαν με εντολή εισαγγελέα οι προσαγωγές των πέντε άτομα για τις εργασίες που διεξάγονταν .

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γίνονταν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες.

Όλοι μεταφέρθηκαν στο ΑΤ Ακροπόλεως για να δώσουν διευκρινήσεις για τις εργασίες, που ήταν σε εξέλιξη και φέρονται να προκάλεσαν την κατάρρευση της διπλανής πολυκατοικίας, καθώς και για το αν υπήρχαν οι απαραίτητες άδειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διπλανή οικοδομή όπου γίνονταν οι εργασίες είχε άδεια για την ανέγερση κτηρίου 5 ορόφων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα άτομα που βρίσκονταν στην υπό ανέγερση οικοδομή όταν κατάλαβαν ότι κάτι συνέβη χτύπησαν τα κουδούνια του κτηρίου ώστε να ενημερώσουν όσους ήταν μέσα να το εγκαταλείψουν.

Πρόκειται για παλιά πολυκατοικία 4 ορόφων με 7 διαμερίσματα και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζουν τις έρευνες με εντατικό ρυθμό για την περίπτωση που υπάρχει εγκλωβισμένος και δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. Οι εκπαιδευμένοι σκύλοι εντόπισαν μια ένδειξη οσμής και εκεί εστιάζονται τώρα οι έρευνες για να αποκλειστεί κάθε πιθανό σενάριο.

Μέχρι στιγμής, δεν είναι ξεκάθαρο αν λόγω προειδοποίησης οι άνθρωποι είχαν φύγει από το κτίριο πριν από την κατάρρευση της πολυκατοικίας.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικογιάννης, δήλωσε στον ΣΚΑΪ πως οι περισσότεροι άνθρωποι πρόλαβαν και βγήκαν καθώς έδωσε κάποια σημάδια το κτίριο πριν καταρρεύσει, ενώ σημείωσε πως υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία πως δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι, ωστόσο αυτό, πρέπει να αποτυπωθεί και από τις έρευνες στο πεδίο.

«Η πολυκατοικία δεν είχε πρόβλημα, δεν είχε πέσει ούτε το 1999 με τον σεισμό», δήλωσε ένοικος την πολυκατοικίας σημειώνοντας πως έφυγε από το σπίτι της το πρωί.

Το σενάριο που εξετάζεται είναι να χτυπήθηκε κολώνα ή στήριξη από τα θεμέλια της πολυκατοικίας που έπεσε. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ο ιδιοκτήτης του διπλανού κτιρίου όπου γίνονταν οι εργασίες καθώς και μηχανικοί.

Από την Αστυνομία εξετάζεται επίσης αν υπήρχαν οι απαραίτητες άδειες για τις εργασίες που ήταν σε εξέλιξη ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει και υπεύθυνοι από την Πολεοδομία.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η 1η Ε.Μ.Α.Κ. και δύο ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Συνέδραμαν επίσης η Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΔΗΕ.

Στο σημείο βρίσκεται επίσης ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς, ο οποίος συντονίζει τις επιχειρήσεις.

Σε επιφυλακή βρίσκονται τα εφημερεύοντα νοσοκομεία Γεννηματας, Σωτηρία και Τζάνειο.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Τροχαία, στην περιοχή διενεργούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:



– Ηούς και Φυλασίων

– Κειριάδων από τη γέφυρα Πουλοπούλου

– Ηούς και Αλκμήνης

– Ιπποθοντιδών και Πειραιώς

– Εχελίδων και Τιθώνου

– Εχελίδων και Πειραιώς.

«Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σηκώθηκε ένα τεράστιο νέφος σκόνης»

«Γίνονταν κάποιες εργασίες ανέγερσης νέας οικοδομής, στο ακριβώς διπλανό οικόπεδο. Είκοσι λεπτά πριν πέσει, δεν φαινόταν κάτι, εγώ πέρασα απέξω», δήλωσε ιδιοκτήτης καταστήματος στην περιοχή των Πετραλώνων όπου κατέρρευσε πολυκατοικία. Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κάτοικος πρόσθεσε: «Τώρα, αν είχαν προλάβει να το εκκενώσουν ή όχι, δεν μπορώ να το γνωρίζω».

Ο ίδιος τόνισε ότι οι οικοδομικές εργασίες είχαν ξεκινήσει εδώ και μήνες: «Είχε κατεδαφιστεί ένα μικρό, παλιό κτίριο και είχε ξεκινήσει στην ανέγερση νέας οικοδομής».

Για τη στιγμή της κατάρρευσης, είπε: «Κάποια στιγμή ακούστηκε ένας μεγάλος θόρυβος, πιο εκκωφαντικός. Στην αρχή δεν έδωσα σημασία, αλλά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σηκώθηκε ένα τεράστιο νέφος σκόνης και τότε βγήκα και κατάλαβα ότι είχε καταρρεύσει το κτίριο».

«Ήταν λες και γινόταν σεισμός αυτό νόμιζα, πετάχτηκα έξω και είδα το κτίριο να έχει καταρρεύσει και ένα σύννεφο σκόνης. Πρέπει να γινόντουσαν εργασίες στο διπλανό κτίριο» ανέφερε άλλη μαρτυρία κατοίκου της περιοχής.

Τι λένε οι ειδικοί για τα αίτια της κατάρρευσης

Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στις εργασίες που πραγματοποιούνταν στο γειτονικό οικόπεδο, ενώ ένα πιθανό σενάριο είναι το κτήριο να αντιμετώπιζε ήδη σοβαρά προβλήματα στατικότητας, εκτίμησε μιλώντας στο ΕΡΤnews ο καθηγητής Αντισεισμικών Κατασκευών του ΕΜΠ Κώστας Σπυράκος και το μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, Βασίλης Παπαδόπουλος.

Ο κ. Σπυράκος ξεκαθαρίζει ότι χωρίς πλήρη εικόνα των συνθηκών δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης, ωστόσο επισημαίνει πως ένα σωστά κατασκευασμένο και θεμελιωμένο κτήριο δεν θα έπρεπε να καταρρεύσει εξαιτίας εργασιών που εκτελούνταν σε όμορο οικόπεδο.

Όπως εξηγεί, όλα εξαρτώνται από τον τρόπο θεμελίωσης των δύο κτηρίων και τη φύση του εδάφους. Εάν υπήρχε κοινή ή άμεσα επηρεαζόμενη θεμελίωση, τότε μια επέμβαση στο ένα κτήριο θα μπορούσε να επηρεάσει και το άλλο. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι πριν από οποιαδήποτε εργασία όφειλαν να έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι και να έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας.

«Το θεωρώ βέβαιο ότι και η πολυκατοικία αυτή είχε προβλήματα», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι εφόσον οι εργασίες στο διπλανό οικόπεδο δεν βρίσκονταν σε άμεση επαφή με τη θεμελίωση του κτηρίου που κατέρρευσε, η έκταση της αστοχίας δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο από αυτές, εκτός εάν υπήρχαν ήδη σοβαρές αδυναμίες στον φέροντα οργανισμό.

Ο καθηγητής χαρακτηρίζει εξαιρετικά ασυνήθιστο ένα περιστατικό ολικής κατάρρευσης πολυκατοικίας, σημειώνοντας ότι ακόμη και μια μερική κατάρρευση προϋποθέτει συνήθως επεμβάσεις πολύ κοντά ή απευθείας στα θεμέλια του κτηρίου. Θεωρεί μάλιστα απίθανο μια απλή δόνηση από γειτονικές εργασίες να προκάλεσε από μόνη της την κατάρρευση, εκτός εάν υπήρχε κάποια ιδιαίτερη γεωλογική ιδιαιτερότητα, όπως υπόγεια κοιλότητα που υποχώρησε επηρεάζοντας τα θεμέλια.

Παράλληλα, εκτιμά ότι η αυτοψία και η λεπτομερής τεχνική διερεύνηση του χώρου θα αποκαλύψουν τα πραγματικά αίτια της αστοχίας.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο Βασίλης Παπαδόπουλος, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, ο οποίος τονίζει ότι η διερεύνηση δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στο συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά να αναδείξει συνολικά τα προβλήματα του ιδιαίτερα γηρασμένου κτηριακού αποθέματος της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και των υπόλοιπων μεγάλων αστικών κέντρων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η παλαιότητα του κτηρίου αποτελεί πιθανότατα τον βασικότερο παράγοντα της κατάρρευσης, ενώ δεν αποκλείεται να συνέβαλαν και οι γεωλογικές συνθήκες της περιοχής. Όπως εξηγεί, εάν κάτω από τα θεμέλια υπήρχε χαλαρό έδαφος ή σχιστολιθικό υπόβαθρο αντί για συμπαγή βράχο, οι εργασίες στο διπλανό οικόπεδο θα μπορούσαν να επιβαρύνουν μια ήδη ευάλωτη κατασκευή.

Ο κ. Παπαδόπουλος σημειώνει ακόμη ότι ακόμη και αν είχαν τηρηθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών, ένα ιδιαίτερα παλιό και επιβαρυμένο κτήριο θα μπορούσε να οδηγηθεί σε κατάρρευση.

Όπως επισημαίνει, οι επαναλαμβανόμενες σεισμικές δονήσεις και η φυσική καταπόνηση που υφίστανται τα κτήρια επί δεκαετίες μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές ρηγματώσεις και σταδιακή αποδυνάμωση του φέροντος οργανισμού. «Κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να συμβεί στο μέλλον», αναφέρει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι κάθε τεχνική διερεύνηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη το ιστορικό και την πραγματική κατάσταση του κτηρίου πριν από οποιοδήποτε συμπέρασμα.

Η στιγμή της κατάρρευσης όπως αποτυπώθηκε σε φωτογραφίες

Την στιγμή που κατλερρευσε σαν χάρτινος πύργος στα Πετράλωνα αποτύπωσε ο φωτογραφικός φακός, καθώς σύνεφο σκόνης κάλυψε ολόκληρη την περιοχή.

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