Αντιδήμαρχος Αθηναίων για Πετράλωνα: Φαίνεται ότι η πληροφορία για έναν εγκλωβισμένο ευσταθεί

Την ώρα που οι Πυροσβέστες κάνουν εντατικές έρευνες στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, υπάρχουν πληροφορίες για τουλάχιστον έναν πιθανό εγκλωβισμένο σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο του Δήμου Αθηναίων, Γιώργο Αποστολόπουλο.



Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων, Γιώργος Αποστολόπουλος, δήλωσε ότι επικρατεί μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή, τονίζοντας ωστόσο πως οι δυνάμεις που επιχειρούν παραμένουν οργανωμένες.



«Υπάρχει μεγάλη αναστάτωση. Υπάρχει ένταση αλλά υπάρχει και ψυχραιμία, οι δυνάμεις είναι συγκροτημένες», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε ότι «φαίνεται πως η πληροφορία για έναν εγκλωβισμένο ευσταθεί».

Την ίδια πληροφορία μετέδωσε και ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών Πάρης Χαρλαύτης, ο οποίος, μιλώντας στο Mega, ανέφερε ότι ενώ αρχικά υπήρχε η πληροφορία για 4 εγκλωβισμένους, τελικά υπάρχει η πληροφορία για ένα άτομο που βρίσκεται κάτω από τα συντρίμμια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πολυκατοικία αποτελούνταν από επτά διαμερίσματα. Οι αρχικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στη γειτονική οικοδομή, όταν κατά την εκσκαφή φέρεται να επηρεάστηκαν τα θεμέλια του κτιρίου που κατέρρευσε.



Για την υπόθεση έχουν γίνει πέντε προσαγωγές, οι οποίες αφορούν τέσσερις εργάτες και τον ιδιοκτήτη του διπλανού οικοπέδου όπου αναγείρεται οικοδομή, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

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