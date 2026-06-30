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30.06.2026 15:10

ΒΟΑΚ: Στην UNESCO προσφεύγουν φορείς του Ρεθύμνου – Κίνδυνος για την αρχαιολογική κληρονομιά

30.06.2026 15:10
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Στην UNESCO προσφεύγουν φορείς της περιοχής του Ρεθύμνου, καθώς επισημαίνουν ότι η υπό εξέταση χάραξη του ΒΟΑΚ στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαδίου διέρχεται από ζώνες ιδιαίτερης αρχαιολογικής και πολιτιστικής σημασίας.

Σε επιστολή προς τον οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, φορείς και πολίτες της περιοχής επισημαίνουν ότι «επίκειται, εντός των προσεχών εβδομάδων και κατόπιν δικαστικών εξελίξεων, η έναρξη κατασκευαστικών εργασιών για την υλοποίηση τμήματος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), με χρήση βαρέων μηχανημάτων»

«Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονο προβληματισμό και αιφνιδιασμό στην τοπική κοινωνία, η οποία απευθύνθηκε επανειλημμένα στους αρμόδιους φορείς αναζητώντας διευκρινίσεις και τεκμηριωμένες απαντήσεις, προκειμένου να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα παρανόησης ή εσφαλμένου σχεδιασμού. Δυστυχώς, οι απαντήσεις που ελήφθησαν είτε δεν υπήρξαν επαρκείς είτε δεν παρείχαν σαφή και ουσιαστική ενημέρωση» τονίζουν.

Υπογραμμίζουν, δε, ότι «η προτεινόμενη όδευση επηρεάζει κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους με θεσμοθετημένες Ζώνες Α και Β προστασίας στις περιοχές Σφακακίου, Σταυρωμένου, Χαμαλευρίου και Λατζιμά. Στις περιοχές αυτές έχουν εντοπιστεί, κατά τη διάρκεια πολυετών αρχαιολογικών ερευνών, εξαιρετικά σημαντικά ευρήματα που τεκμηριώνουν τη διαχρονική κατοίκηση και πολιτιστική συνέχεια από τη μινωική έως και τη ρωμαϊκή και νεότερη περίοδο», και αναφέρουν ενδεικτικά:

  • Στην περιοχή Λατζιμά: μνημεία μεταβυζαντινής περιόδου, μινωικά κατάλοιπα, σπήλαια λατρευτικής και αρχαιολογικής σημασίας, καθώς και γεωλογικοπαλαιοντολογικές θέσεις εξαιρετικής επιστημονικής αξίας.
  • Στην περιοχή Σφακακίου: θαλαμωτοί τάφοι της Υστερομινωικής περιόδου, εκτεταμένα νεκροταφεία ιστορικών χρόνων και πλήθος κινητών ευρημάτων ιδιαίτερης πολιτιστικής αξίας.
  • Στον Σταυρωμένο: κατάλοιπα εκτεταμένου μινωικού οικισμού και οργανωμένης νεκρόπολης, καθώς και σημαντικά επιτύμβια μνημεία κλασικών χρόνων.
  • Στο Χαμαλεύρι: στοιχεία συνεχούς κατοίκησης από τη μινωική έως τη ρωμαϊκή περίοδο, με εγκαταστάσεις βιοτεχνικής και παραγωγικής δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, στην επιστολή αναφέρεται ότι «οι αρμόδιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου και της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας–Σπηλαιολογίας, έχουν εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις και αρνητικές γνωμοδοτήσεις ως προς τη συγκεκριμένη χάραξη».

Υπογραμμίζεται, δε, ότι «τίθεται ζήτημα ουσιαστικής προστασίας ενός πολιτιστικού τοπίου εξαιρετικής σημασίας, το οποίο κινδυνεύει να υποβαθμιστεί ή και να αλλοιωθεί ανεπανόρθωτα. Για τον λόγο αυτό, απευθυνόμαστε σε εσάς και στον οργανισμό της UNESCO, ζητώντας την εξέταση του θέματος και τη δυνατότητα παροχής επιστημονικής και θεσμικής καθοδήγησης από αρμόδιους συνεργάτες σας, ώστε να διερευνηθούν όλες οι εναλλακτικές λύσεις που θα διασφαλίζουν την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής».

Την επιστολή υπογράφουν οι:
Μαλάς Άγγελος Αντιδήμαρχος Ρεθύμνου,
Παπαδογιάννης Νεκτάριος Νεοεκλεγείς Πρύτανης Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και Αντιδήμαρχος Δήμου Ρεθύμνης,
Αλεξανδράκης Γεώργιος Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Μαϊάμι ΗΠΑ και πρώην Πρόεδρος Συγκλήτου,
Μποτώνης Μποτονάκης Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ρεθύμνης,
Παντελιδάκης Στυλιανός Οικονομολόγος ,
Θεοδωρής Παναγιώτης Ηλεκτρονικός Μηχανικός,
Βαρούχας Αντώνιος Πρόεδρος Κοινότητας Άδελε ,
Κακογιαννάκης Νικόλαος τ. Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης,
Σερλής Δημήτριος Πρόεδρος Προέδρων Νομού Ρεθύμνης Πρόεδρος Κοινότητας Σταυρωμένου ,
Σπυρλιδάκης Παντελής Επιχειρηματίας,
Σκουλής Γεώργιος Οικονομολόγος,
Κανακάκης Γεώργιος Πρόεδρος Κοινότητας Αμνάτου,
Βαμβακάς Βασίλειος Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Αμνάτου,
Χαρκιανάκης Παντελής Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Άδελε-Αγίας Παρασκευής,
Μοτάκης Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ρεθύμνης,
Κιαγιάς Δράκος Πρόεδρος Κοινότητας Πρίνου,
Κιαγιάς Δημήτριος τ. Δημοτικός Σύμβουλος Αρκαδίου,
Τσούλας Θεόδωρος Δικηγόρος,
Παρασύρης Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας Αρχαίας Ελεύθερνας,
Αποστολάκης Κωνσταντίνος Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Αρχαίας Ελεύθερνας, Μανωλακάκης Ιωάννης Πρόεδρος Κοινότητας Κυριάννας,
Καλλιοτζής Σταμάτης Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Κυριάννας,
Συνατσάκης Ματθαίος Πρόεδρος Κοινότητας Πηγής,
Πιατάς Στυλιανός Επιχειρηματίας τ. Αντιδήμαρχος Δήμου Ρεθύμνης,
Βαρούχας Ανδρέας Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Πηγής,
Μπουζάκης Ιωσήφ Αντιπρόεδρος Πολιτιστικού Σταυρωμένου
Νικολουδάκης Μανώλης Πρόεδρος Κοινότητας Ελεύθερνας,
Περακάκης Στυλιανός Πρόεδρος Κοινότητας Μέσης,
Μαθιουδάκης Νίκος Πρόεδρος Κοινότητας Έρφων,
Κόκκινος Γεώργιος Πρόεδρος Κοινότητας Χαρκίων,
Ξεξάκης Στυλιανός τ. Αντιδήμαρχος Αρκαδίου,
Πολιουδάκης Αντώνιος Πολιτικός Μηχανικός,
Ψαρουδάκης Εμμανουήλ Επιχειρηματίας,
Τζιλιγκάκης Κωνσταντίνος Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Έρφων,
Τζιλιγκάκης Σόλων Πολιτικός Μηχανικός και Προέδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Ελεύθερνας, Παπαδάκης Μαρίνος Επιχειρηματίας,
Κουμνάς Φώτης Επιχειρηματίας,
Γιουλούντας Ευάγγελος τ. Δημοτικός Σύμβουλος Ρεθύμνου,
Μαθιουδάκης Νεκτάριος Επιχειρηματίας

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