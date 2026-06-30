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ΕΛΛΑΔΑ

30.06.2026 13:37

Kατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα – Πληροφορίες για μία εγκλωβισμένη γυναίκα (Photos/Videos)

30.06.2026 13:37
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Τετραόροφη πολυκατοικία με επτά διαμερίσματα κατέρρευσε στα Πετράλώνα με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα.

Στο σημείο του περιστατικού έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, και συγκεκριμένα 30 πυροσβέστες με 8 οχήματα, η 1η Ε.Μ.Α.Κ. και δύο ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Συνδράμουν επίσης η Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΔΗΕ.

Επίσης, στο σημείο βρίσκονται τρία ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκονται τα εφημερεύοντα νοσοκομεία Γ. Γεννηματάς, Σωτηρία και Τζάνειο. Επίσης, στο σημείο μεταβαίνει και ο αρχηγός του Πυροσβεστικούς Σώματος, ώστε να συντονίσει τις εργασίες.

Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν πως υπάρχει τουλάχιστον μια γυναίκα που φαίνεται να έχει εγκλωβιστεί στα χαλάσματα. Όσον αφορά στους λόγους της κατάρρευσης, η Πυροσβεστική αναφέρει ότι πραγματοποιούνταν οικοδομικές εργασίες σε διπλανό κτίριο.

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