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30.06.2026 13:20

Θεσσαλονίκη: Σε τρανς γυναίκα ανήκει το πτώμα που βρέθηκε σε φωταγωγό – Αυτοκτονία «βλέπουν» οι αρχές

30.06.2026 13:20
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Δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας όσον αφορά το πτώμα που εντοπίστηκε νωρίτερα σε φωταγωγό στο εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Τσιμισκή.

Σύμφωνα με πηγές της Αστυνομίας, πρόκειται για 20χρονη τρανς γυναίκα ενώ όπως αναφέρει το thesspost το πτώμα εκτιμάται ότι βρισκόταν στο σημείο από την προηγούμενη ημέρα.

Το κτίριο στο οποίο σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό στεγάζει, μεταξύ άλλων, το αμερικανικό προξενείο και εμπορικό κέντρο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του ΕΚΑΒ, καθώς και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση ανάσυρσης του πτώματος από τον φωταγωγό.

Ένα τσαντάκι που βρέθηκε στον 8ο όροφο και περιείχε ταυτότητα με αντρικό όνομα, στάθηκε αφορμή για να δημιουργηθεί αρχικά η εντύπωση ότι εμπλέκεται κι άλλο ατόμο στη συνέχεια ωστόσο αποδείχτηκε ότι το τσαντάκι ανήκε στο διεμφυλικό άτομο.

Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας φαίνεται να αποκλείεται, με την αυτοκτονία να θεωρείται το πιθανότερο σενάριο και τις αρχές να θεωρούν ότι η νεαρή γυναίκα έκανε βουτιά θανάτου από τον όγδοο όροφο του κτιρίου.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου. 

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