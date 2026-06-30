Θάνατος μικρού Άγγελου: Ομόφωνα ένοχοι η μητέρα και ο πρώην σύντροφός της (video)

Την απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ηρακλείου για την υπόθεση θανάτου του τρίχρονου Άγγελου, του 3χρονου αγοριού που έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο του 2025 μετά τη βαριά κακοποίησή του, ανακοίνωσε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Τρίτης (30/6) η πρόεδρος της έδρας.

Το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχους, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, την 27χρονη μητέρα του Άγγελου και τον 44χρονο Χριστόδουλο, τον τότε φίλο της, με κύρια κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία.

Υπενθυμίζεται ότι το τριών ετών αγοράκι είχε μεταφερθεί στις 26 Ιανουαρίου 2025 στο ΠΑΓΝΗ, βαριά κακοποιημένο όπως είχε διαπιστωθεί, ενώ είχε νοσηλευτεί για μέρες στη ΜΕΘ Παίδων. Επίσης, με απόφαση της γιαγιάς του πραγματοποιήθηκε δωρεά οργάνων όταν διαπιστώθηκε μετά από ειδική εξέταση και τεστ πως το παιδί ήταν εγκεφαλικά νεκρό.

Παράλληλα, το δικαστήριο αθώωσε ομόφωνα τον βιολογικό πατέρα του Άγγελου, ενώ ομόφωνα απέρριψε τον αυτοτελή ισχυρισμό της 27χρονης περί μειωμένου καταλογισμού.

Η διαδικασία για τα ελαφρυντικά και την ποινή βρίσκεται σε εξέλιξη.

Καταπέλτης η εισαγγελέας

Στη χθεσινή (29/6) της αγόρευση, η εισαγγελέας έδωσε έμφαση στα ευρήματα που, όπως ανέφερε, αποτυπώθηκαν στο σώμα του παιδιού.

«Κανείς δεν βρήκε το θάρρος να μας πει ποιος είχε την ευθύνη για το γεγονός ότι ο Άγγελος έφυγε από τη ζωή. Μόνο που ο Άγγελος τα άφησε όλα καταγεγραμμένα στο μικρό του σωματάκι», σημείωσε χαρακτηριστικά. Η εισαγγελέας αναφέρθηκε σε 32 κακώσεις στο σώμα του παιδιού, τονίζοντας ότι οι βλάβες αυτές προφανώς προκαλούσαν έντονο σωματικό πόνο σε ένα παιδί μόλις 3 ετών.

Στην αγόρευσή της, η εισαγγελέας έκανε λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς και από τους δύο κατηγορούμενους. «Ψέματα λένε και οι δύο κατηγορούμενοι και δεν θα μας πουν την αλήθεια ποτέ», ανέφερε.

Παράλληλα, τόνισε ότι ούτε η μητέρα ήταν σε θέση να προστατεύσει το παιδί της, ούτε ο σύντροφός της. Όπως σημείωσε, από μαρτυρία προέκυψε ότι ήδη στις 25 Ιανουαρίου ο 44χρονος αποκαλούσε το παιδί «βρόμικο», επειδή, όπως ειπώθηκε, λέρωνε το σπίτι.

«Άρα έχουμε δύο ανθρώπους που είναι ανάλγητοι, γιατί το παιδί έχει μια συστηματική κακοποίηση. Άρχισαν να καταστρέφουν σιγά σιγά το παιδί», ανέφερε η εισαγγελέας. Στη συνέχεια, χαρακτήρισε ψευδή τον ισχυρισμό της 27χρονης μητέρας ότι όλα έγιναν από τον 44χρονο πρώην σύντροφό της. Όπως είπε, η μητέρα κάπνιζε και προκαλούσε εγκαύματα στο σώμα του παιδιού της.

Η εισαγγελέας ανέφερε ακόμη ότι ο ισχυρισμός της μητέρας πως δεν κάπνιζε είναι ψευδής, καθώς μάρτυρας την είχε δει να καπνίζει στην αυλή του σπιτιού. «Άρα η κατηγορούμενη και καπνίζει και δεν θέλει να μας το πει, και χτυπούσε το παιδί και δεν θέλει να μας το πει. Μας το είπε όμως το ίδιο το παιδί», είπε χαρακτηριστικά.

Εφιαλτική κατάθεση της μητέρας

Κατά την απολογία της την Παρασκευή (26/6), η 26χρονη μητέρα αρνήθηκε ότι κακοποιούσε το παιδί της, υποστηρίζοντας ότι ο 44χρονος συγκατηγορούμενός της ήταν εκείνος που ασκούσε τη βία σε βάρος του.

Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι δεν χτύπησε ποτέ το παιδί της και δεν ήθελε να του κάνει κακό. Υποστήριξε πως ο 44χρονος τη χειραγωγούσε και τη φοβέριζε, ενώ εκείνος ήταν αυτός που χτυπούσε τον μικρό. Δήλωσε ότι φοβόταν να αντιδράσει, καθώς – όπως είπε – δεχόταν και η ίδια βία.

Παραδέχθηκε ότι δεν προστάτευσε το παιδί της, λέγοντας πως αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος της ζωής της. Ανέφερε ότι δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης μέχρι το παιδί να χάσει τις αισθήσεις του.

«Εγώ δεν τον είχα χτυπήσει», ισχυρίστηκε ο 44χρονος

«Εγώ δεν τον είχα χτυπήσει, εδώ δεν χτύπησα το δικό μου παιδί ποτέ», δήλωσε ο 44χρονος κατηγορούμενος στην απολογία του, με την οποία συνεχίζεται σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για την υπόθεση θανάτου του 3χρονου Άγγελου, που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Ο 44χρονος υποστήριξε ότι είχε υποψίες πως η μητέρα χτυπούσε το παιδί, αν και, όπως είπε, δεν το έκανε ποτέ μπροστά του, ενώ είπε επίσης ότι η 27χρονη τον απειλούσε ότι θα τον κατηγορήσει για βιασμό αν την καταγγείλει ποτέ.

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