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30.06.2026 12:10

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στέλνει διασώστες στη Βενεζουέλα

30.06.2026 12:10
venezuela_seismos_ap

Δύο κλιμάκια εθελοντών διασωστών στέλνει στη Βενεζουέλα ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μετά το διπλό φονικό χτύπημα του Εγκέλαδου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), κατόπιν ενδελεχούς διερεύνησης της υπάρχουσας κατάστασης στις πληγείσες περιοχές της Βενεζουέλας και σε συνεχή επικοινωνία και συνεννόηση με την Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού/Ερυθράς Ημισελήνου, αποστέλλει δύο κλιμάκια εθελοντών Σαμαρειτών-Διασωστών στις πληγείσες από τον φονικό σεισμό περιοχές της Βενεζουέλας, τόσο για έρευνα και διάσωση στα ερείπια όσο και για την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των πληγέντων κατοίκων.

Συγκεκριμένα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο κορυφαίος ανθρωπιστικός και εθελοντικός οργανισμός στην Ελλάδα, αποστέλλει άμεσα δύο κλιμάκια αποτελούμενα από επτά εθελοντές το καθένα, με τον κατάλληλο διασωστικό (κοπτικά μηχανήματα, διασωστικά σχοινιά, drones κ.α.) εξοπλισμό και διασωστικά σκυλιά (Κ9) του Ε.Ε.Σ., τα οποία θα συνδράμουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε ερείπια, σε συνεργασία με τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού της Βενεζουέλας, καθώς και στην παροχή Πρώτων Βοηθειών και ανθρωπιστικής υποστήριξης προς τους κατοίκους που επλήγησαν.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλευρό των σεισμόπληκτων στη Βενεζουέλα θα βρεθούν και 15 εθελοντές διασώστες από τη Θεσσαλονίκη.

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