Βενεζουέλα: Μετανάστες που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ, μεταφέρθηκαν στη χώρα και λίγες ώρες μετά βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια

Τραγικό παιχνίδι επιφύλασσε η μοίρα σε 146 Βενεζουελάνους οι οποίοι παραμένουν αγνοούμενοι καθώς βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια ξενοδοχείου που κατέρρευσε από τους δύο σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ στη χώρα.

Τα 146 άτομα, μεταξύ των οποίων 19 γυναίκες και 7 παιδιά, λίγες ώρες πριν απελάθηκαν από τις ΗΠΑ και μεταφέρθηκαν με αεροσκάφος στην Λα Γκουάιρα, όπου στη συνέχεια μετέβησαν σε ξενοδοχείο. Λίγες ώρες μετά ακολούθησαν οι δύο σεισμοί 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, οι οποίοι είχαν ως αποτέλεσμα πάνω από 100 από αυτούς να παραμένουν αγνοούμενοι.

Ορισμένοι, όπως η 58χρονη Λίσμπεθ Πορτίγιο, κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από τα ερείπια.

«Ξαναγεννήθηκα. Ο Θεός μού έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία», δήλωσε στο Associated Press. Όπως είπε, περίπου 20 απελαθέντες κατάφεραν να διαφύγουν από το κατεστραμμένο ξενοδοχείο και περπάτησαν περίπου πέντε χιλιόμετρα αναζητώντας βοήθεια.

«Βλέπαμε ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι, άλλους ξυπόλητους, άλλους χωρίς ρούχα, όλοι προσπαθούσαν να σωθούν από τα συντρίμμια», ανέφερε. Οι επιζώντες έφτασαν τελικά σε εγκαταστάσεις της Εθνικής Φρουράς, όπου κατάφεραν να επικοινωνήσουν με συγγενείς τους.

Όπως περιγράφει, οι αρχές τους μετέφεραν στο ξενοδοχείο όπου υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις και τους χορηγήθηκαν νέα έγγραφα ταυτοποίησης, με την ενημέρωση ότι θα επέστρεφαν στα σπίτια τους την επόμενη ημέρα. Η γυναίκα διέμενε σε δωμάτιο του δεύτερου ορόφου μαζί με άλλες 16 γυναίκες.

«Βγήκα για λίγο στο μπαλκόνι και είδα τον ουρανό να έχει σκοτεινιάσει. Επέστρεψα στο δωμάτιο, ξάπλωσα και ξαφνικά άρχισαν όλα να τρέμουν. Άκουγα έναν εκκωφαντικό θόρυβο και τις γυναίκες να φωνάζουν για βοήθεια», είπε. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακολούθησε δεύτερη ισχυρή σεισμική δόνηση.

«Κατέρρευσα μαζί με το κτίριο και βρέθηκα θαμμένη κάτω από μια δοκό. Η ίδια η δόνηση μετακίνησε τα συντρίμμια και έτσι κατάφερα να απεγκλωβιστώ», περιγράφει, δείχνοντας τα εκτεταμένα τραύματα και τις μελανιές που καλύπτουν το σώμα της. «Μόνο ο Θεός και ένας συνεπιβάτης με έσωσαν»

Την ίδια ώρα, συγγενείς απελαθέντων εξακολουθούν να αναζητούν τους ανθρώπους τους. Η Λιλιάνα Ρόχας δήλωσε στο Telemundo ότι αναζητεί τον 33χρονο σύντροφό της, ο οποίος κρατούνταν σε κέντρο κράτησης στο Ελ Πάσο του Τέξας πριν απελαθεί.

Πάνω από 58.000 κατεστραμμένα κτίρια, στους 1.719 οι νεκροί

Ο διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα, ο οποίος άφησε δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους και τουλάχιστον 1.719 νεκρούς, κατέστρεψε περισσότερα από 58.000 κτίρια σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις δορυφόρων που έδωσε στη δημοσιότητα η NASA.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία εκτιμά ότι περίπου 58.870 κτίρια πιθανότατα υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν σε όλη την πληγείσα περιοχή.

Τα δεδομένα βασίζονται σε πληροφορίες δορυφορικού ραντάρ υψηλής ανάλυσης από την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία που συλλέχθηκαν στις 25 Ιουνίου, την επόμενη μέρα των σεισμών, σύμφωνα με τους ερευνητές Κόρεϊ Σερ και Τζέιμον Βαν Ντεν Χεκ του κρατικού Πανεπιστημίου του Όρεγκον.

«Πρόκειται για μια προκαταρκτική και ταχεία αξιολόγηση» που «αντανακλά μια απότομη αλλαγή στην επιφάνεια», γράφουν οι ερευνητές, προσθέτοντας ότι αυτός ο αριθμός θα πρέπει να θεωρείται μόνο ως δείκτης και δεν έχει επαληθευτεί επί του πεδίου.

Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας Χόρχε Ροντρίγκες εκτίμησε χθες Δευτέρα ότι 855 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές, συμπεριλαμβανομένων 189 «ολικών καταρρεύσεων».

Διαβάστε επίσης:

Άγριο έγκλημα στο Τέξας: Αδελφές και μια φίλη τους μαχαίρωσαν στη μέση του δρόμου μητέρα 5 παιδιών – Το εξοργιστικό βίντεο της σύλληψης



Καθολική Αρχιεπισκοπή Σαν Φρανσίσκο: 395 εκατ. αποζημίωση σε παιδιά – θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και «συγγνώμη»

ΗΠΑ – Ιράν: «Πάγωμα» εχθροπραξιών και νέες συνομιλίες από σήμερα στο Κατάρ – Γερμανική παρέμβαση για τα Στενά του Ορμούζ