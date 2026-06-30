ΗΠΑ – Ιράν: «Πάγωμα» εχθροπραξιών και νέες συνομιλίες από σήμερα στο Κατάρ – Γερμανική παρέμβαση για τα Στενά του Ορμούζ

Τεχεράνη και Ουάσιγκτον αναμένεται να ξεκινήσουν εκ νέου σήμερα (30/6), μέσω αντιπροσωπειών, συνομιλίες στο Κατάρ, μετά τις ανταλλαγές πληγμάτων των τελευταίων ημερών.

Ωστόσο η Τεχεράνη αναφέρθηκε σε επαφές τεχνικού επιπέδου, όχι απευθείας διαπραγματεύσεις με την αντίπαλη πλευρά, ενώ η Ουάσιγκτον έκανε λόγο για «συναντήσεις υψηλού επιπέδου».

Τα δυο μέρη αποφάσισαν, σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, να σταματήσουν την ανταλλαγή πληγμάτων που διεξάγονταν παρά την υπογραφή καταρχήν συμφωνίας ανάμεσά τους, του «μνημονίου κατανόησης», στα μέσα του Ιουνίου, με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Και ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social, με όλα τα γράμματα κεφαλαία, ότι «το Ιράν ζήτησε συνάντηση» και «θα γίνει αύριο (σ.σ. σήμερα Τρίτη) στη Ντόχα!».

Λίγο αργότερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ ανέφερε στο Fox News ότι οι απεσταλμένοι του προέδρου, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, μεταβαίνουν στο εμιράτο για να «συμμετάσχουν σε συναντήσεις υψηλού επιπέδου» μέσα στην εβδομάδα.

Διπλωματική πηγή ενήμερη σχετικά επιβεβαίωσε στο AFP συνάντηση «τεχνικών ομάδων τις επόμενες ημέρες» προσθέτοντας πως πλέον «είναι επιχειρησιακοί δίαυλοι επικοινωνίας για την αποκλιμάκωση συμβάντων».

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ – Παρέμβαση Βερολίνου

Αφού αρχικά διέψευσε ότι θα γίνει οποιαδήποτε συνάντηση, η ιρανική διπλωματία αργότερα χθες Δευτέρα επιβεβαίωσε ότι στέλνει «αντιπροσωπεία εμπειρογνωμόνων» στη Ντόχα αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο «τις επόμενες ημέρες δεν θα διαπραγματευτούμε με την αμερικανική πλευρά σε κανένα επίπεδο», επέμεινε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.

Οι εντάσεις είναι επικεντρωμένες στη διαχείριση του στρατηγικής σημασίας του Ορμούζ, όπου η κίνηση επανήλθε στο ρελαντί το σαββατοκύριακο, έπειτα από δυο επιθέσεις εναντίον πλοίων.

Συνολικά, 29 πλοία που μετέφεραν πρώτες ύλες διέσχισαν το στενό το Σάββατο και άλλα 12 προχθές Κυριακή, σύμφωνα με δεδομένα της εταιρείας παρακολούθησης της κίνησης των πλοίων Kpler· αριθμοί πολύ χαμηλότεροι από αυτούς των προηγούμενων ημερών.

Η Τεχεράνη επαναλαμβάνει εδώ κι εβδομάδες, παρά την αντίθεση της Ουάσιγκτον, ότι το στενό δεν θα επανέλθει στην προπολεμική κατάσταση, όταν η διέλευσή του γινόταν δωρεάν. Και απειλεί τα πλοία που προσπαθούν να παρακάμψουν το καθορισμένο δρομολόγιο.

Από την περασμένη Πέμπτη, δύο πλοία χτυπήθηκαν από βλήματα άγνωστης προέλευσης, οι επιθέσεις αποδόθηκαν στην Τεχεράνη από τον αμερικανικό στρατό, ο οποίος δυο ημέρες αργότερα βομβάρδισε το Ιράν. Η Ισλαμική Δημοκρατία ανταπέδωσε εξαπολύοντας πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εναντίον γειτόνων της στον Κόλπο, ιδίως του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν.

Η αναζωπύρωση απειλούσε να οδηγήσει σε κατάρρευση της καταρχήν συμφωνίας που υπέγραψαν οι πρόεδροι των δυο χωρών τη 17η Ιουνίου.

Το Ιράν και το Ομάν λένε πως θα ασκήσουν τα κυριαρχικά δικαιώματά τους ως προς τη διέλευση του στενού και ετοιμάζονται να προχωρήσουν στην επιβολή τελών για την παρεχόμενη υπηρεσία.

Ωστόσο η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (CNUDM), που υιοθετήθηκε το 1982, αλλά δεν έχει επικυρώσει η Τεχεράνη εγγυάται δικαίωμα «διέλευσης» από στενά που εξυπηρετούν τη διεθνή ναυσιπλοΐα, όπως αυτό του Ορμούζ, που συνδέει τον Κόλπο με τον υπόλοιπο κόσμο.

Το στενό, που έκλεισε de facto η Ισλαμική Δημοκρατία όταν ξέσπασε ο πόλεμος την 28η Φεβρουαρίου, με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της, κάτι που αποσταθεροποίησε το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων και απογείωσε τις τιμές του πετρελαίου, άνοιξε ξανά μόλις την περασμένη εβδομάδα.

Πλην όμως η Τεχεράνη δεν επιτρέπει να χρησιμοποιείται παρά μόνο μια πορεία, κατά μήκος των ακτών της.

Στην άλλη πλευρά, το Ομάν παραμένει αόριστο και ανακοίνωσε τη διάνοιξη εναλλακτικής προσωρινής ρότας, που παρουσιάστηκε από σουλτανάτο ως πρωτοβουλία σε συντονισμό με τον ΟΗΕ για να απομακρυνθούν τα πληρώματα και τα πλοία που είχαν αποκλειστεί στον Κόλπο για μήνες.

Ο Χάιθαμ μπιν Ταρίκ, ο σουλτάνος του Ομάν, και ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συνηγόρησαν χθες υπέρ της «ελεύθερης ναυσιπλοΐας, χωρίς όρους ούτε περιορισμούς», και συμφώνησαν να διεξαγάγουν «επιχειρήσεις άρσης ναρκών από κοινού». Κάτι στο οποίο η ιρανική διπλωματία αντέδρασε καλώντας το Παρίσι να μην «περιπλέκει ακόμη περισσότερο» την κατάσταση.

Από την πλευρά του, το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών έκανε νέα παρέμβαση έκανε και ών, τονίζοντας μέσω X ότι είναι πλέον σημαντικό να επιτευχθεί μια βιώσιμη λύση που θα διασφαλίζει την ασφαλή και ανεμπόδιστη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ και θα αντιμετωπίζει το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

The priority now is to reach a sustainable solution that ensures safe and free passage through the #StraitOfHormuz and, in particular, addresses Iran's nuclear programme, which must never again pose a threat. @AussenMinDE 5/6 — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) June 30, 2026

Η θέση αυτή ευθυγραμμίζεται με την πάγια στάση του Βερολίνου, καθώς ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ έχει δηλώσει ότι η Γερμανία είναι έτοιμη να στηρίξει τις διαπραγματεύσεις, επισημαίνοντας ότι τυχόν άρση ευρωπαϊκών κυρώσεων μπορεί να συζητηθεί μόνο εφόσον διαπιστωθεί ότι το Ιράν έχει εγκαταλείψει οριστικά την επιδίωξη πυρηνικών όπλων.

Παράλληλα, το Βερολίνο έχει καταστήσει σαφές ότι η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί κομβικό ζήτημα διεθνούς δικαίου, ενώ έχει εκφράσει την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε επιβολή τελών για τη διέλευση πλοίων από διεθνείς θαλάσσιες οδούς.

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