Η Καθολική Αρχιεπισκοπή του Σαν Φρανσίσκο συμφώνησε σε διακανονισμό ύψους 395 εκατ. δολαρίων για περισσότερες από 500 αγωγές που αφορούν σεξουαλική κακοποίηση παιδιών από αξιωματούχους της Εκκλησίας.

Η συμφωνία αφορά περίπου 530 επιζώντες σεξουαλικής κακοποίησης.

Επιστολή συγγνώμης σε κάθε επιζώντα

Στο πλαίσιο του διακανονισμού, ο αρχιεπίσκοπος του Σαν Φρανσίσκο, Σαλβατόρε Κορντιλεόνε, θα πρέπει να στείλει επιστολή συγγνώμης σε κάθε επιζώντα.

Σε δήλωσή του, ο Κορντιλεόνε ανέφερε ότι πιστεύει πως η συμφωνία προσφέρει «έναν δρόμο προς δίκαιη αποζημίωση για τους επιζώντες που κουβαλούν το βάρος αυτής της κακοποίησης για μια ζωή».

«Αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη για όσα συνέβησαν και ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από όλους όσοι έχουν πληγεί», πρόσθεσε.

Μέτρα προστασίας παιδιών και διαφάνειας

Η συμφωνία προβλέπει επίσης μεταρρυθμίσεις για την προστασία των παιδιών και τη διαφάνεια.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο Τζεφ Άντερσον, ο οποίος εκπροσωπεί δεκάδες θύματα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, η Αρχιεπισκοπή θα πρέπει να εφαρμόσει 14 απαιτήσεις, μεταξύ των οποίων:

τη δημιουργία και δημοσιοποίηση πλήρους, επικαιροποιημένης λίστας κληρικών που έχουν κατηγορηθεί για κακοποίηση,

την καταγραφή των καταγγελιών και των αποτελεσμάτων των ερευνών,

την απαγόρευση συμφωνιών εμπιστευτικότητας που θα μπορούσαν να φιμώσουν τους επιζώντες.

Η πτώχευση και οι εκατοντάδες αγωγές

Ο διακανονισμός έρχεται τρία χρόνια αφότου η Αρχιεπισκοπή του Σαν Φρανσίσκο κατέθεσε αίτηση πτώχευσης.

Αρκετές αρχιεπισκοπές στην Καλιφόρνια οδηγήθηκαν σε πτώχευση μετά από εκατοντάδες αγωγές που κατατέθηκαν βάσει νόμου της πολιτείας, ο οποίος εγκρίθηκε το 2019 και επέτρεψε την υποβολή παλαιών αξιώσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Το 2024, η Αρχιεπισκοπή του Λος Άντζελες είχε συμφωνήσει σε διακανονισμό-ρεκόρ ύψους 880 εκατ. δολαρίων για υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης από κληρικούς.

Πώς θα διανεμηθούν τα χρήματα

Ο Άντερσον ανέφερε ότι επιτροπή επιζώντων, η οποία διαπραγματευόταν με τον Κορντιλεόνε τα τελευταία τρία χρόνια, θα καθορίσει τα πρωτόκολλα για τη διανομή των χρημάτων.

Κάθε επιζών θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει την ιστορία της κακοποίησης που υπέστη σε ειδικό αξιολογητή που θα ορίσει η επιτροπή, ώστε να υπάρξει «δίκαιη διανομή» με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περίπτωσης.

Η Αρχιεπισκοπή του Σαν Φρανσίσκο εξυπηρετεί περίπου 440.000 Καθολικούς στις κομητείες Σαν Φρανσίσκο, Μαρίν και Σαν Ματέο.

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