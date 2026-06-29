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29.06.2026 10:19

Θεσσαλονίκη: Εθελοντές διασώστες αναχωρούν για τη Βενεζουέλα – «Να σώσουμε έστω και μία ζωή» (video)

29.06.2026 10:19
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Ομάδα εθελοντών από τον Δήμο Θεσσαλονίκης θα βρεθούν στην Βενεζουέλα και στις περιοχές που επλήγησαν από τον διπλό σεισμό, για να συνδράμουν στο έργο των διασωστών.

Αρχικά θα βρεθούν από τη Θεσσαλονίκη στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί θα ξεκινήσει το μακρύ ταξίδι, έχοντας τακτοποιηθεί εκκρεμότητες, όπως και ο εμβολιασμός τους και τα απαραίτητα χαρτιά.

Η ομάδα των εθελοντών θα αποτελείται από 15 άτομα, ενώ θα είναι μαζί τους και σκυλιά, εκπαιδευμένα για διασώσεις, καθώς οι αγνοούμενοι κάτω από τα χαλάσματα, παραμένουν – σύμφωνα με εκτιμήσεις – χιλιάδες.

«Έστω και μία ζωή να σώσουμε, θα αξίζει να φτάσουμε εκεί», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

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