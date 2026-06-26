Καρύδης για Βενεζουέλα: Ο δεύτερος σεισμός πολλαπλασίασε την καταστροφή των κτιρίων

Ο καθηγητής Αντισεισμικών Κατασκευών, Παναγιώτης Καρύδης, καλεσμένος στην ΕΡΤnews χαρακτήρισε τραγικές τις εικόνες από τις πληγείσες από τους ισχυρούς σεισμούς περιοχές στη Βενεζουέλα, επισημαίνοντας ότι «είναι τραγικό να ακούς ανθρώπους κάτω από τα ερείπια να ζητούν βοήθεια και να μην μπορείς να τους σώσεις».

Εξηγώντας το φαινόμενο των λεγόμενων «δίδυμων σεισμών», διευκρίνισε ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για μία αλληλουχία ισχυρών δονήσεων και όχι για δύο ανεξάρτητους σεισμούς.

Όπως ανέφερε, στα πολυώροφα κτίρια η ταλάντωση συνεχίζεται ακόμη και μετά την παύση της πρώτης σεισμικής διέγερσης, με αποτέλεσμα «ο δεύτερος σεισμός να συνεχίζει την ταλάντωση του πρώτου», γεγονός που, όπως είπε χαρακτηριστικά, «πολλαπλασιάζει την καταστροφή».

Υπογράμμισε μάλιστα ότι καθοριστικό ρόλο δεν παίζουν μόνο τα Ρίχτερ, αλλά και η διάρκεια της σεισμικής δόνησης, η οποία μπορεί να επιβαρύνει δραματικά τις κατασκευές.

Αναφερόμενος στις ζημιές, ο κ. Καρύδης σημείωσε ότι οι ισχυρές δονήσεις μπορούν να προκαλέσουν διαφορετικού τύπου καταρρεύσεις, ανάλογα με το ύψος και τα χαρακτηριστικά κάθε κτιρίου, τονίζοντας ότι πρόκειται για «δύο εντελώς διαφορετικές μορφές δράσης του σεισμού και δύο εντελώς διαφορετικές μορφές βλάβης».

Παράλληλα, σχολιάζοντας τη σύγκριση που έγινε με την ατομική βόμβα της Χιροσίμα, ανέφερε ότι η ενέργεια του σεισμού αντιστοιχεί σε εκατοντάδες φορές εκείνης της βόμβας, διευκρινίζοντας όμως ότι πρόκειται για σύγκριση ενεργειακού μεγέθους, καθώς στην περίπτωση του σεισμού η ενέργεια βρίσκεται στο έδαφος, γεγονός που επιφέρει διαφορετικού τύπου καταστροφές.

Τέλος, ο καθηγητής επισήμανε ότι οι μετασεισμοί, ακόμη και αν είναι αισθητά μικρότερης έντασης, δεν πρέπει να υποτιμώνται.

Όπως εξήγησε, έχουν «αθροιστική επίδραση» στις ήδη επιβαρυμένες κατασκευές, καθώς ακόμη και μια μικρή ρωγμή σημαίνει ότι ο επόμενος σεισμός «θα βρει αυτό το εξασθενημένο κτίριο και θα συνεχίσει τη βλάβη από εκεί που την άφησε ο προηγούμενος», αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο νέων καταρρεύσεων.

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