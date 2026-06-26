Νέες αφίξεις μεταναστών σε Γαύδο και νότια Κρήτη – Σύλληψη ανήλικου ως «διακινητή»

Δύο νέες αφίξεις μεταναστών καταγράφηκαν μέσα σε λίγες ώρες στη Γαύδο και στη νότια Κρήτη, με τις λιμενικές αρχές να εντοπίζουν συνολικά 65 ανθρώπους.

Στη Γαύδο εντοπίστηκαν 30 άτομα, ενώ στην παραλία της Ιεράς Μονής Κουδουμά, στον δήμο Γόρτυνας, αποβιβάστηκαν ακόμη 35 μετανάστες, μεταξύ των οποίων τρεις ανήλικοι.

Για το δεύτερο περιστατικό συνελήφθη ένας 17χρονος υπήκοος Νοτίου Σουδάν, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε τον ρόλο του διακινητή.

Πιο αναλυτικά, τις βραδινές ώρες της Πέμπτης (25/6), στελέχη του Λιμενικού Φυλακίου Γαύδου εντόπισαν στην παραλία «Τρυπητή» 30 μετανάστες, εκ των οποίων 29 άνδρες και μία γυναίκα.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν αρχικά σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας του Δήμου Γαύδου. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων, από όπου οδηγήθηκαν σε προσωρινή δομή φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Λίγες ώρες νωρίτερα, η Λιμενική Αρχή Καλών Λιμένων ενημερώθηκε για την αποβίβαση μεταναστών από πνευστή λέμβο στην παραλία της Ιεράς Μονής Κουδουμά, στον Δήμο Γόρτυνας.

Στο σημείο εντοπίστηκαν 35 άτομα, συγκεκριμένα 31 άνδρες, μία γυναίκα και τρεις ανήλικοι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με λεωφορείο, υπό τη συνοδεία αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Αστερουσίων, στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, είχαν αναχωρήσει το βράδυ της 23ης Ιουνίου από την περιοχή Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα ποσά που κυμαίνονταν από 7.500 έως 14.000 δηνάρια Λιβύης ανά άτομο.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, οι λιμενικές αρχές αναγνώρισαν ως φερόμενο διακινητή έναν 17χρονο υπήκοο Νοτίου Σουδάν, ο οποίος συνελήφθη με τις κατηγορίες της παράνομης εισόδου στη χώρα, της διευκόλυνσης παράνομης εισόδου και της έκθεσης σε κίνδυνο.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, που διερευνά την υπόθεση, προχώρησε στην κατάσχεση του εξωλέμβιου κινητήρα της λέμβου, ενώ το σκάφος καταστράφηκε.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με όρους η 29χρονη που μαχαίρωσε τον σύντροφό της – «Με εγκλώβισε στο σπίτι, χτυπώντας με – Είχε προσπαθήσει να με πνίξει»

Ζευγάρι από το Βόλο πέτυχε στις Πανελλαδικές και διεκδικεί θέση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δολοφονία στην Καλλιθέα: Βαριές κατηγορίες για επτά συλληφθέντες – Σε ανακριτή η δικογραφία