Δολοφονία στην Καλλιθέα: Βαριές κατηγορίες για επτά συλληφθέντες – Σε ανακριτή η δικογραφία

Ποινική δίωξη για βαριά αδικήματα που τελέστηκαν με αθλητικό υπόβαθρο άσκησε ο εισαγγελέας για την υπόθεση της δολοφονίας με μαχαίρι, με θύμα ένα 15χρονο παιδί, στην Καλλιθέα .

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν επτά συλληφθέντες για την συμπλοκή με την μοιραία κατάληξη.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη που αφορά κατά περίπτωση αδικήματα για:

Ανθρωποκτονία με δόλο Συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου που προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή Παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα βρεθούν οι κατηγορούμενοι.

Η πλατεία – «τρόπαιο»

Υπενθυμίζεται ότι οι Αρχές εξετάζουν ως πιθανή αφορμή της συμπλοκής τη διαμάχη ανάμεσα στις δύο παρέες για την κυριαρχία στην πλατεία της Αγίας Ελεούσας.

Παράλληλα ερευνάται αν υπάρχουν οπαδικά χαρακτηριστικά στην υπόθεση, καθώς και πιθανή σύνδεση με άλλη αιματηρή συμπλοκή που είχε σημειωθεί πριν από λίγες ημέρες στην ίδια περιοχή, κατά την οποία είχε τραυματιστεί ένας 16χρονος.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, κάποια από τα μέλη των δύο παρεών είχαν συμμετάσχει και στο προηγούμενο περιστατικό, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο η νέα συμπλοκή να αποτέλεσε πράξη αντιποίνων.

Ο 15χρονος ταυτοποιήθηκε μέσω των δακτυλικών του αποτυπωμάτων, καθώς στο πρόσφατο παρελθόν είχε συλληφθεί δύο φορές, μία για κατοχή μαχαιριού και μία για κατοχή σιδερογροθιάς.

Η μητέρα του, η οποία τον αναζητούσε από τα ξημερώματα, δεν είχε αντιληφθεί αρχικά ότι το θύμα της δολοφονίας ήταν το παιδί της, καθώς οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για θύμα ηλικίας 17 ή 18 ετών.

Ενημερώθηκε από φίλους του 15χρονου, μετέβη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου είχε μεταφερθεί ο ανήλικος, και αναγνώρισε τη σορό του, καταρρέοντας μπροστά στο τραγικό γεγονός.

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