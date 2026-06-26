Πτώση ελικοπτέρου στη Λίμνη Αώου: Εξιτήριο για τους δύο χειριστές (videos)

Εξιτήριο πήραν αργά το βράδυ της Πέμπτης οι δύο χειριστές του ελικοπτέρου που έπεσε στη Λίμνη Αώου, οι οποίοι είχαν μεταφερθεί προληπτικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, η κατάσταση της υγείας και των δύο ήταν πολύ καλή και η παραμονή τους στο νοσοκομείο κρίθηκε απαραίτητη αποκλειστικά για προληπτικές εξετάσεις.

Όπως έγινε γνωστό, δεν διαπιστώθηκαν άλλοι τραυματισμοί ή επιπλοκές.

Οι δύο πιλότοι υπέγραψαν οι ίδιοι το εξιτήριό τους και αποχώρησαν από το νοσοκομείο αργά το βράδυ.

Σύμφωνα με το ertnews ο 29χρονος δήλωσε: «Πραγματικά είμαι πολύ τυχερός που είμαι καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που δεν έχουμε πάθει κάτι και εγώ και ο συνάδελφός μου».

Όσον αφορά τον Αυστραλό χειριστή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν πιο ψύχραιμος μετά το περιστατικό, ενώ και εκείνος δεν αντιμετώπιζε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας. Οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι η πορεία και των δύο ήταν ιδιαίτερα καλή, γεγονός που επέτρεψε την ασφαλή αποχώρησή τους από το νοσοκομείο.

Το χρονικό

Σύμφωνα όσα έχουν γίνει γνωστά το ελικόπτερο, το οποίο ήταν μισθωμένο από το Πυροσβεστικό Σώμα και είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων, εκτελούσε υδροληψία όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρουσίασε πρόβλημα ισχύος στον κινητήρα.

Ο χειριστής, αντιλαμβανόμενος το πρόβλημα, απελευθέρωσε το νερό που είχε ήδη συλλέξει και επιχείρησε να επαναφέρει το εναέριο μέσο σε ασφαλές ύψος. Ωστόσο, το ελικόπτερο δεν κατάφερε να διατηρηθεί στον αέρα και προσέκρουσε βίαια στην επιφάνεια της λίμνης.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι οι έλικες χτύπησαν στο νερό πριν το ελικόπτερο αρχίσει να βυθίζεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε και μικρή έκρηξη μετά την πρόσκρουση, πιθανότατα εξαιτίας της κινητικής ενέργειας που διατηρούσαν οι έλικες εκείνη τη στιγμή.

Οι δύο επιβαίνοντες, ο χειριστής και ο σύνδεσμος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κατάφεραν να εγκαταλείψουν εγκαίρως την άτρακτο και να βγουν κολυμπώντας στη στεριά.

Ακολούθησε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, με πυροσβεστικά οχήματα, διασώστες και ασθενοφόρα να φτάνουν στο σημείο. Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μετσόβου και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

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