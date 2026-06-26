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ΕΛΛΑΔΑ

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26.06.2026 10:07

Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκανε διαρρήξεις στη Θεσσαλονίκη – Πάνω από 500.000 η λεία τους (photos)

26.06.2026 10:07
diarrixis_thessaloniki

Τέλος στη δράση εγκληματικής οργάνωσης που είχε διαπράξει πολυάριθμες διαρρήξεις σπιτιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έβαλαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω δύο αλλοδαποί ηλικίας 36 και 24 ετών, σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος ενός ακόμη 39χρονου ομοεθνή συνεργού τους, σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες κλοπές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ειδική ομάδα που συστήθηκε για τον εντοπισμό των προαναφερόμενων, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας και του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης εντόπισε και συνέλαβε πρωινές ώρες χθες (25-06-2026) στο κέντρο της πόλης τον 36χρονο, ο οποίος διέρρηξε διαμέρισμα της περιοχής και αφαίρεσε διάφορα κοσμήματα, ασημικά και νομίσματα, συνολικής αξίας 55.000 ευρώ περίπου.

Επιπλέον, συνελήφθη ο 24χρονος ομοεθνής συνεργός του, ο οποίος είχε το ρόλο του τσιλιαδόρου, επιτηρώντας την είσοδο της οικοδομής.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι συλληφθέντες, μαζί με τον 39χρονο αλλά και έτερους συνεργούς τους, συνέστησαν τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025 εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διάπραξη κλοπών από οικίες ενεργώντας με συγκεκριμένο τρόπο δράσης που περιλαμβάνει την διάρρηξη συγκεκριμένων κλειδαριών ασφαλείας, την επιτήρηση των οικιών προκειμένου να εξασφαλίσουν την απουσία του ενοίκου και την ύπαρξη τσιλιαδόρου εξωτερικά της οικίας για την επιτήρηση του χώρου.

Στο πλαίσιο της δράσης τους διαπιστώθηκε ότι μέχρι της 24-06-2026 διέρρηξαν οκτώ επιπλέον οικίες στο κέντρο της πόλης, ενώ η συνολική λεία τους περιλαμβάνει κοσμήματα, τιμαλφή και άλλα αντικείμενα συνολικής αξίας άνω των 531.360 ευρώ και χρηματικό ποσό άνω των 54.000 ευρώ.

Σε έρευνες στα σπίτια των συλληφθέντων, αλλά και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 253 κλειδιά,
  • 7 κλειδιά πασπαρτού,
  • 1 μαγνητικό κλειδί διάνοιξης συρτών,
  • 17 πλαστικές κάρτες παραβίασης θυρών,
  • 1 φορητός ασύρματος,
  • 1 ανιχνευτής διαμαντιών,
  • Διάφορα εργαλεία (τρυπάνι, τροχός, βαριοπούλα, λοστός),
  • Πλήθος επώνυμων ειδών ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ και
  • Τα χρηματικά ποσά των 790 Ευρώ, 55 Λιρών Αγγλίας και Δολάρια διαφόρων χωρών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

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