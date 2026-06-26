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26.06.2026 09:58

Νεκρός 58χρονος σε τροχαίο στον Έβρο

26.06.2026 09:58
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φωτογραφία αρχείου

Ένας 58χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/6) στον οικισμό Δικαίων του Έβρου.

Το ΙΧ που οδηγούσε ο 58χρονος εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εντός του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τριγώνου.

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