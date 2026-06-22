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22.06.2026 14:24

Ιωάννινα: Οδηγός χτύπησε αστυνομικό για να αποφύγει τη σύλληψη, αλλά δεν τη γλίτωσε…

22.06.2026 14:24
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Στη σύλληψη δύο οδηγών για επικίνδυνη οδήγηση αλλά και για βία κατά αστυνομικών, προχώρησαν την Κυριακή (21/6) οι υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου σε Ιωάννινα και Άρτα.

Στην πρώτη περίπτωση, ένας οδηγός που κινείτο με το αυτοκίνητό επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Άρτας δεν σταμάτησε σε σήμα στάσης τροχονόμου και στη συνεχεία ανέπτυξε ταχύτητα, πραγματοποιώντας αντικανονική προσπέραση σε σειρά αυτοκινήτων, μέχρι να ακινητοποιηθεί ύστερα από συντονισμένες ενέργειες υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο οδηγός αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψή του, καθώς χτύπησε έναν αστυνομικό προκαλώντας του σωματική βλάβη.

Νταής οδηγός και στην Άρτα

Το δεύτερο περιστατικό συνέβη στην Άρτα, όταν οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας εντόπισαν ένα αυτοκίνητο να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο που επακολούθησε, ο οδηγός απείλησε και απώθησε αστυνομικό.

Όπως διαπιστώθηκε ο οδηγός ήταν μεθυσμένος.

Και οι δύο οδηγοί συνελήφθησαν, σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

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